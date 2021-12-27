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【吸毒惹禍】藝人吳宗憲兒子吸食大麻被補　父懇請從重量刑：子不教父之過

親子 11:39 2021/12/27

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吳宗憲兒子吸毒被捕。

台灣藝人吳宗憲的兒子吳睿軒（藝名鹿希派）昨（26日）因吸食大麻被捕。吳宗憲得知後隨即在網上發文表示愧為人父，稱「子不教，父之過」，公開懇請法官從重量刑，讓兒子受到應得的教訓。

街頭吸食大麻被捕

綜合台媒報導，現年23歲的吳睿軒在聖誕節到夜店消遣，期間在信義區松高路旁吸煙，遭警員截查，發現他吸食的是二級毒品大麻捲煙，當場被捕。他聲稱沒有吸食任何毒品的前科，在夜店遭不明人士請食煙，才會誤吸大麻。他在26日中午被移送至台北地檢署，並以台幣10萬元交保。

吳宗憲得知兒子被捕後，昨晚於Facebook個人專頁上載一張黑白相，並發文表示自己愧為人父，指「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任」，公開懇請法官從重量刑，

最不能原諒的過錯就是愚蠢！

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最新影片：

曾揚言炸台北市政府

這並非吳睿軒首次闖禍，他在2018年曾在IG發文指「女友生病要是沒好起來，我就做炸彈炸台北市政府，全民賠罪」，引起爭議，最後更被罰款50萬台幣。當時吳宗憲同樣為兒子解圍，表示要兒子退出娛樂圈以示負責，稱「我沒有辦法再幫你，你已經沒有姊姊、沒有爸爸在演藝圈」。吳睿軒在2019年復出，以藝名鹿希派創作音樂。

吳睿軒從小就讀音樂班，一直對創作音樂甚感興趣，原定在29日舉行新碟記者會，受吸毒事件影響而取消。

最新影片：

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責任編輯：王明芳

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