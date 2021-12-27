【好人好事】入冬首個寒冷天氣警告　深水埗明哥送大褸及飯盒予無家者

▲ 深水埗明哥在寒冬下送暖。

昨日（26日）天文台發出入冬以來首個寒冷天氣警告，氣溫驟降至今早最低9度。人稱「深水埗明哥」的陳灼明受好心人小龍所託，將100件禦寒大褸連同熱辣辣的飯盒，在普天同慶的日子送到一批無家者手中，為他們在寒冬中帶來溫暖。

▲ 明哥在「拆禮物日」派大褸和飯盒給無家者。（「北河同行」Facebook圖片）

明哥寒冬中送暖

受到一股冬季季候風來襲，本港於昨日「拆禮物日」，迎來入冬後第一個寒冷天氣警告。日夜溫差頗大，入夜後氣溫驟降至12度，今早更進一步跌至9度。明哥昨晚在Facebook專頁「北河同行」，分享派禦寒物資和飯盒的情況：

北河同行今天將有心人小龍捐贈的100件禦寒大褸連同熱辣辣的飯盒，送到油尖旺各區的無家者的手中。北河同行希望可以將溫飽，於普天同慶的聖誕節送到有需要的人手中。祝大家聖誕節平安喜樂。

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從相片可見，明哥與義工將一件件用透明膠袋包裝好的大褸，以及飯盒和熱湯，逐一送到無家者手中。明哥的善舉引來網民大讚，「明哥真係好有心」、「辛苦明哥及義工們」、「謝謝及支持明哥」。

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早前獲頒榮譽大學院士

明哥義贈飯盒逾10年，無論打風下雨、天熱天冷，他與一眾義工堅持為無家者服務。早前香港都會大學頒授榮譽大學院士予明哥，以表揚他對社會的重大貢獻。

明哥自15歲父親去世後便開始於餐廳工作；1983年開始經營北河燒臘飯店；2008年開始與香港社區組織協會合作，向深水埗貧困居民售賣平價飯票，在不同組織及機構的義工隊幫助下，每周向露宿者、長者及少數族裔派發免費飯盒。他其後於2014年成立社企「北河同行」，組織義贈食物的活動。

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責任編輯：王明芳