【嚴重酒渣鼻】男子鼻尖不斷變長如生殖器　揭患酒渣鼻仁醫免費整容重拾笑容

▲ 男子鼻尖不斷變長如生殖器，揭患酒渣鼻仁醫免費整容重拾笑容。

美國一名57歲男子自6年前罹患怪病，鼻尖竟然越來越長，甚至形狀仿如男性生殖器。除了不雅觀外，也嚴重影響日常生活。幸好他遇見一名仁醫願意無償為他做手術，順利切除異常增厚的部分，重拾笑容。

據《DailyMail》報道，57歲的Conrado Estrada 6年前患上怪病，鼻子愈來愈長，鼻尖上的皮膚愈來愈厚，長度甚至到了嘴唇，導致食飯時會碰到匙羹。另外又會出現呼吸困難、睡覺時打嚴重鼻鼾等問題，出門時也總會被人投以奇怪的目光，令他相當困擾。

孩子會問他們的母親我發生了什麼事，所以我一直戴口罩避免這種事發生。

這6年間他一直看醫生和皮膚科專家，但未見好轉。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

直至今年，作為油漆及建築工人的Conrado Estrada碰巧在一間整容醫院工作，遇見了整形外科醫生Dr Thomas Romo。醫生留意到Conrado Estrada的鼻子猶如陰莖，相信他有嚴重酒渣鼻，於是提出免費矯正他的面部畸形。

最新影片推介：【TOPick柴犬追星】拒為愛情放棄事業 姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲

Conrado Estrada患有皮膚病，導致鼻子變大並變紅、凹凸不平和呈球狀。相信是因未經治療的嚴重酒渣鼻引起，這是一種慢性炎症性皮膚病，會導致鼻子和臉頰發紅。他坦言自己已經有約20年沒見過酒渣鼻病例，且Conrado Estrada情況相當棘手，若不接受治療，還會繼續惡化。

最後，醫生替他順利切除異常增厚的部分，成功回復正常的鼻子，重拾自信和笑容。Conrado Estrada非常感動，並稱醫生為「上帝派來的天使」。

責任編輯：羅嘉欣