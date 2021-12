【集體回憶】鍾嘉欣帶同兒子與秦沛父女聚會　大讚Paul哥：很疼錫我們這些後輩

▲ 鍾嘉欣跟秦沛父女聚會。

鍾嘉欣今年憑TVB台慶劇《星空下的仁醫》入圍爭視后並成為大熱,在本月初,鍾嘉欣更由加拿大攜同兒子返港,完成21日隔離後,除帶同兒子去主題公園耍樂外,更頻頻跟昔日劇集拍檔聚舊。

在昨日(12月26日),鍾嘉欣於社交平台分享跟秦沛父女聚會的照片。嘉欣與秦沛(Paul哥)在9年前因合作劇集《護花危情》結緣,這對「父女」感情要好,當年嘉欣出嫁,Paul哥也有現身到賀,因此Paul哥女兒姜麗文於IG扮呷醋寫道:「她叫他『保羅爸爸』,我不允許。」

▲ 返港處理私事的鍾嘉欣相約PAUL哥聚舊。(取自instagram)

鍾嘉欣與老友見面

嘉欣繼早前與林文龍、郭可盈和女兒林天若一起過聖誕後,鍾嘉欣日前相約秦沛及其女兒姜麗文飯聚。

嘉欣於IG分享聚會照片,當中寫道:「很久沒見的Paul Daddy!我們終於可以見面。Thanks dearest @lesleychianglove for making time and organizing. Support you! Best of luck! 」

姜麗文亦於IG分享的照片,其中一張內,嘉欣依偎於「Paul Daddy」秦沛的肩膀,姜麗文即裝作呷醋,她於IG開玩笑寫道:「她叫他『保羅爸爸』,我不允許。哈哈,開個玩笑,她太棒了Linda,和我的溫哥華同胞一起玩得很開心!在#星空下的仁醫裡,她有多不可思議,對吧?」十分好笑。

看來嘉欣跟秦沛父女感情深厚,於加拿大也不時相約聚首。

秦沛疼錫後輩

鍾嘉欣接受TOPick訪問謂跟秦沛很久沒見面,能夠相聚感覺開心:「今次終於有緣份可以夾時間相約見面,每次他在加拿大,我就在香港,所以很難碰見。跟他拍完《護花危情》之後,覺得這位前輩好到不得了,很疼錫我們這些後輩,亦很關心我們,所以我會很珍惜Paul Daddy這麼好的人。」

另外,嘉欣帶同兒子出席聚會,他說:「阿仔有少少怕羞,需要少許時間去warm up。」

由黃宗澤、鍾嘉欣主演的劇集《護花危情》於2012年暑假檔播映,劇集講述鍾嘉欣飾演的Miss Kiu跟黃宗澤飾演的保護證人組督察許瑋琛日久生情,可惜秦沛飾演的父親為大反派,令二人陷入情義兩難全的情況。

▲ 秦沛跟鍾嘉欣於《護花危情》演父女,

《護花危情》當年大熱

當年《護花危情》成為年度收視冠軍劇集,鍾嘉欣更憑此奪得「越南DienAnh.Net Movie Awards 2013」最受歡迎女主角獎,即是「越南視后」,而嘉欣所唱的主題曲《最幸福的事》異常洗腦,於劇中多次出現,包括鍾嘉欣拉大提琴也是拉這首歌。

因此鍾嘉欣於IG分享聚會照片時,不少網友也說回憶返晒來,網友更紛紛留言,當中包括「下次會不會是金石或者溏心聚会?」、「星空下的仁醫reunion?」、「護花危情,2012年最高收視劇集,2位有無機會再合作?」、「其實我最想睇得得地+常在心」和「滿滿的回憶,唔知下一次聚會會係咩組合」。

另外,秦沛入行多年來演過多次爸爸的角色,不少劇中子女更稱呼他做爸爸,大時大節也獎到一眾「子女」的祝賀短訊。

秦沛曾於訪問中說:「楊千嬅見親我都叫老竇、鍾嘉欣叫Daddy,胡杏兒叫我做阿爸。嘉欣在加拿大結婚時,我坐張枱個位都寫『Paul Daddy』,有班姊妹跟她影相,她大大聲叫Daddy,原來是叫緊我。」