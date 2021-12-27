【集體回憶】鍾嘉欣帶同兒子與秦沛父女聚會　大讚Paul哥：很疼錫我們這些後輩

▲ 鍾嘉欣跟秦沛父女聚會。

鍾嘉欣今年憑TVB台慶劇《星空下的仁醫》入圍爭視后並成為大熱，在本月初，鍾嘉欣更由加拿大攜同兒子返港，完成21日隔離後，除帶同兒子去主題公園耍樂外，更頻頻跟昔日劇集拍檔聚舊。

在昨日（12月26日），鍾嘉欣於社交平台分享跟秦沛父女聚會的照片。嘉欣與秦沛（Paul哥）在9年前因合作劇集《護花危情》結緣，這對「父女」感情要好，當年嘉欣出嫁，Paul哥也有現身到賀，因此Paul哥女兒姜麗文於IG扮呷醋寫道：「她叫他『保羅爸爸』，我不允許。」

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▲ 返港處理私事的鍾嘉欣相約PAUL哥聚舊。（取自instagram）

鍾嘉欣與老友見面

嘉欣繼早前與林文龍、郭可盈和女兒林天若一起過聖誕後，鍾嘉欣日前相約秦沛及其女兒姜麗文飯聚。

嘉欣於IG分享聚會照片，當中寫道：「很久沒見的Paul Daddy!我們終於可以見面。Thanks dearest @lesleychianglove for making time and organizing. Support you! Best of luck! 」

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姜麗文亦於IG分享的照片，其中一張內，嘉欣依偎於「Paul Daddy」秦沛的肩膀，姜麗文即裝作呷醋，她於IG開玩笑寫道：「她叫他『保羅爸爸』，我不允許。哈哈，開個玩笑，她太棒了Linda，和我的溫哥華同胞一起玩得很開心！在#星空下的仁醫裡，她有多不可思議，對吧？」十分好笑。

看來嘉欣跟秦沛父女感情深厚，於加拿大也不時相約聚首。

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秦沛疼錫後輩

鍾嘉欣接受TOPick訪問謂跟秦沛很久沒見面，能夠相聚感覺開心：「今次終於有緣份可以夾時間相約見面，每次他在加拿大，我就在香港，所以很難碰見。跟他拍完《護花危情》之後，覺得這位前輩好到不得了，很疼錫我們這些後輩，亦很關心我們，所以我會很珍惜Paul Daddy這麼好的人。」

另外，嘉欣帶同兒子出席聚會，他說：「阿仔有少少怕羞，需要少許時間去warm up。」

由黃宗澤、鍾嘉欣主演的劇集《護花危情》於2012年暑假檔播映，劇集講述鍾嘉欣飾演的Miss Kiu跟黃宗澤飾演的保護證人組督察許瑋琛日久生情，可惜秦沛飾演的父親為大反派，令二人陷入情義兩難全的情況。

▲ 秦沛跟鍾嘉欣於《護花危情》演父女，

《護花危情》當年大熱

當年《護花危情》成為年度收視冠軍劇集，鍾嘉欣更憑此奪得「越南DienAnh.Net Movie Awards 2013」最受歡迎女主角獎，即是「越南視后」，而嘉欣所唱的主題曲《最幸福的事》異常洗腦，於劇中多次出現，包括鍾嘉欣拉大提琴也是拉這首歌。

因此鍾嘉欣於IG分享聚會照片時，不少網友也說回憶返晒來，網友更紛紛留言，當中包括「下次會不會是金石或者溏心聚会?」、「星空下的仁醫reunion？」、「護花危情，2012年最高收視劇集，2位有無機會再合作？」、「其實我最想睇得得地+常在心」和「滿滿的回憶，唔知下一次聚會會係咩組合」。

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另外，秦沛入行多年來演過多次爸爸的角色，不少劇中子女更稱呼他做爸爸，大時大節也獎到一眾「子女」的祝賀短訊。

秦沛曾於訪問中說：「楊千嬅見親我都叫老竇、鍾嘉欣叫Daddy，胡杏兒叫我做阿爸。嘉欣在加拿大結婚時，我坐張枱個位都寫『Paul Daddy』，有班姊妹跟她影相，她大大聲叫Daddy，原來是叫緊我。」