【虐兒事件】防止虐待兒童會指社署應檢視監管制度　預防機制可再加強

▲ 防止虐待兒童會指社署應檢視現行監管制度，現行預防機制可再加強。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」發生虐兒事件，警方採取拘捕行動，以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪拘捕涉事的3名女職員。（詳情即看【下一頁】）防止虐待兒童會總幹事黃翠玲在一個電台節目表示，對事件感到痛心及遺憾，認為社署應檢視現行監管制度的運作情況，人手比例等。

黃翠玲認為，現行的法例及預防機制有空間再加強，早前法改會公布「沒有保護罪」公布最終報告書，盼政府能接納法改會建議，制定新罪行，範圍涵蓋家居及院舍。在兒童面對受傷害風險時，如果保護不力或袖手旁觀，有機會付上刑責，尤其年幼兒童無法表達，也無能力保護自己，立法可為兒童提供更高程度保護。

童樂居3職員涉虐待7名幼兒，社署：不排除將個別工作人員從註冊中除名。（詳情即看【下一頁】）

黃翠玲又指，須要在政策制定後加強培訓，又認為從事相關工作的團體及機構，應制定內部保護兒童政策，訂明員工、照顧者及義工，接觸兒童及提供服務時的原則，行為守則與界線及處理投訴機制，以及遇到懷疑虐兒事件的制度及流程。

候任社褔界立法會議員狄志遠在同一個電台節目指，有關保護兒童的法例已討論多時，要提醒社會，任何人都有責任保護兒童，立法能加強警愓。狄志遠指，社署會巡查服務單位，但突擊巡查較少，通常是發生個案或收到投訴後才進行。他建議除了服務流程的監管，也應檢視較少做的日常監管，透過社署各區專員可聯絡不同機構，特別是院舍照顧，提醒及了解運作情況，挽回社會人士對服務的信心。

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責任編輯：李榮忠