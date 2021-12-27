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【變種病毒Omicron】梁子超指未來兩個月須「嚴防死守」冬季輸入個案　打三針仍有感染風險

社會 12:46 2021/12/27

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梁子超指未來兩個月須「嚴防死守」冬季輸入個案，打三針仍有感染風險。（資料圖片）

變種病毒Omicron在全球肆虐，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，變種病毒Omicron在全球擴散，在英、美已經成為主流病毒，即使已接種疫苗，但仍有感染風險，初步估計疫苗對有病徵感染的保護由最初約七成，在9周後下跌至只有四至五成，因此不能依賴打三針來防止輸入病例

梁子超今日（27日）在一個電台節目指，本港必須「嚴防死守」輸入個案，做好未來兩個月冬季的防疫工作，限制措施亦要果斷，避免檢疫和醫療設施供不應求，因為Omicron疫情擴散速度快，很多地方的病例數目應該很快到頂及下跌，以南非為例，疫情來得很急，但大約一個月已經到頂，過多一兩個月個案可能回落。

梁子超認為，最有效預防確診旅遊經機場流入本港，是盡量減少從高風險地方出發的旅客抵港，但本港現時仍容許高風險地區旅客來港轉機，或增加交叉感染風險，，建議限制有關人士來港，而航班熔斷機制難以避免乘客改到其他機場轉機來港，同樣亦有風險，希望政府再審視。

梁子超又指，與旅客服務相關的前線工作人員，應避免和高風險人士接觸，並避免節日期間私人聚會，相關公司亦不應舉辦員工慶祝活動，否則如果病毒滲入社區，超級傳播風險會很高：

只要一個人有事，便很容易交叉感染傳播出去。

本港早前有5名到哈薩克參加亞錦賽的空手道運動員確診，有運動員在當地檢測呈陰性，回港後檢測呈陽性，呼吸系統科專科醫生梁子超在另一個節目稱，部分國家並非採用核酸檢測，亦有使用快速抗原甚至並非規範的採樣方法，未能找出陽性個案。他認為，Omicron變種病毒潛伏期科可能較Delta短，擴散得快，容易在無病徵下傳播，令發現和追蹤個案有困難，或令疫情更難控制。

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記者：陳麗娜

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