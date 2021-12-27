【變種病毒Omicron】醫管局指本港若爆發第五波疫情　將重啟亞博社區治療中心分流病人

▲ 醫管局指本港若爆發第五波疫情，將重啟亞博社區治療中心分流病人。(陳國峰攝)

變種病毒Omicron在全球肆虐 ，食衞局長陳肇始今日（27日）表示，就通關方面，本地不同部門積極準備健康碼及口岸開放等配合措施，強調與內地有聯防聯控的機制，若有最新消息將對外公布。

陳肇始視察公立醫院應對新冠疫情設施後會見傳媒表示，適逢聖誕節及農曆新年，訪港旅客上升，但伴隨變種病毒Omicron個案增加，當局會有相應的應對計劃，包括鼓勵市民接種第三針，將高風險的地區列為A組指明地區，非港人不准入境、收緊航班溶斷機制等；亦已收緊在酒店、機場等高風險地方工作的人士檢測次數，須2日檢測一次，以及須已完成接種疫苗，當局將要求從業員盡快打第三針。

陳肇始續指，早前當局已開會商討，當社區出現感染變種病毒Omicron個案，並引發第五波疫情時，本港醫療體系的檢測能力、檢測設施是否足夠、防疫措施的配合等議題，呼籲市民在歡度節日時，不忘防疫抗疫及盡快接種疫苗。

對於 變種病毒Omicron傳播速度驚人，醫管局主席范鴻齡稱，醫管局醫院旗下病床數量充足，北大嶼山醫院有800張負壓病床，瑪嘉烈醫院有100張，必要時會 重啟亞博作社區治療中心，病床數量有500張，至於公立醫院備有1,100張病床加上二線病床有600張，惟稱其時有機會影響非緊急服務，強調現時藥物、醫療裝備數量充足，針對醫療人員配調醫管局將有新計劃。

醫管局行政總裁高拔陞指出，未接種疫苗人士及長者感染變種病毒Omicron後，患重症機會增加，但現時本港長者接種率低，加上近日天氣轉冷，長期病患者抵抗力變弱，呼籲市民盡早接種疫苗，重申醫管局現時設施充足，局方除了準備好醫院病床外，亦正檢視呼吸機及氧氣的數量。

他估計當本港爆發第五波社區感染，先用北大嶼山感染控制中心治療病人，隨後一至兩天會重啟 亞博社區治療中心，將病情穩定病人在亞博治療，騰空 北大嶼山感染控制中心治療初步確診病人或新確診個案。

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記者：陳麗娜