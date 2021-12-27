【商場活動】恒基兆業旗下商場「和風祈願開運祭」  日本神社「動物御神籤」登場

▲ 沙田中心「和風祈願燈篭陣」 (相片來源︰恒基兆業)

明年就是虎年，少不了要祈祈福。不能到日本，但恒基兆業的3大旗下商場，沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場，於1月14日至2月20日呈獻「和風祈願開運祭」，把東瀛祈福萌物御神籤越洋請來香港過年，值得留意。

恒基兆業的商場，邀請了日本旅遊達人/御神籤收藏家啦兒（Lala Fu）根據遊日見聞打造5款全新立體御神籤，當中最引人注目的必然是在屯門時代廣場，「勝利萌虎神社」內高的巨型萌虎御神籤︰它2.5米高，參考自京都建仁寺勝利之神設計、近30倍放大的巨型萌虎御神籤。

▲ 屯門時代廣場「勝利萌虎神社」 (相片來源︰恒基兆業)

殿外兩旁是「長康鯛魚籤」和「滿福松鼠籤」— 巨型長康鯛魚籤的設計靈感來自新田神社，紅色魚身，金色魚鱗，呈跳躍姿態，魚尾緊夾吉祥籤文，寓意健康長壽；而滿福松鼠籤的設計則源自平野神社，以尾巴卷起籤文的松鼠御神籤懷抱福袋，寄望香港人新一年福氣滿懷。

▲ 沙田廣場舉辦首個「環日御神籤珍藏展」部份展出之御神籤為期間限定發售。(相片來源︰恒基兆業)

至於沙田中心則有「和風祈願燈篭陣」，笑意迎迎的胖虎造型達磨，肚上的福字配合紅色喜慶的身軀，有助來年趨吉避凶。沙田廣場舉辦首個「環日御神籤珍藏展」，啦兒首次在近百件藏品中精挑細選出30件珍藏與眾同享，這些御神籤來自不同年代、不同地方、不同神社，各自擁有不同的故事，當中甚至包含限時限量推出的12生肖系列及絕版珍藏，讓大家不用環遊日本也能欣賞到各地獨特的御神籤，享盡祝福。

▲ 萌虎神社祈願之旅，為虎年祈福。(相片來源︰恒基兆業)

恒基兆業商場「和風祈願開運祭」

日期： 2022年1月14日至2月20日

時間： 10am至10pm

地點： 沙田中心L3大堂（譚仔雲南米線對出）、沙田廣場L3（扶手電梯旁，創輝珠寶對出）及屯門時代廣場南翼L1大堂

萌虎神社祈願之旅

日期： 2022年1月14日至2月20日

時間： 10am至10pm

地點： 沙田中心L3大堂（譚仔雲南米線對出）及屯門時代廣場南翼L1大堂

記者︰馮柏偉