【保暖大法】日本節目實測最暖綁頸巾方法　1種綁法可暖全身雙手不冰冷

▲ 日本節目實測最暖綁頸巾方法

天氣寒冷，戴頸巾是其中一種保暖方法，但原來綁頸巾都大有學問，綁得正確可以令身體更暖、雙手不再冰冷。日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》就實測三種常見綁頸巾方法，發現有1種綁法比其他方法更暖身！

▲ 日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》就實測三種常見綁頸巾方法，發現有1種綁法比其他方法更暖身！

節目組邀請一名女士在室溫10°C的房間內，示範3種最常見的綁頸巾方法，包括雙圈卷、環扣式和領帶卷，分別戴在頸上30分鐘，然後利用紅外線熱像儀觀察及比較戴上頸巾前後的體溫差異。

雙圈卷：頸巾掛在頸上，兩邊繞向後方

環扣式：將頸巾對摺，撐開一邊頸巾對折口，將另一邊穿入

領帶卷：將圍巾像打領帶一樣綁起

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30分鐘後，女士除去頸巾檢測頸部溫度，結果竟發現環扣式戴頸巾比另外2種方法更暖，在紅外線熱像儀中頸部明顯更紅。

▲ 結果竟發現環扣式戴頸巾比另外2種方法更暖，在紅外線熱像儀中頸部明顯更紅。

專家指出，環扣式戴頸巾之所以較暖，是因為這種方法有4層布重疊，可以阻擋頸周暖空氣流走，也可防止外面的冷空氣流入，是最保暖的戴法。而雙圈卷和領帶卷，就只有2層布重疊。

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同時，實測又發現環扣式戴頸巾可以暖全身，因為足夠保暖的關係，所以暖得在紅外線熱像儀下仍可看見雙手，反而雙圈卷和領帶卷方法因為不保暖，所以連雙手都看不見。

頸部因有很多大血管，血液循環好的話，就可以順利流到手、腳，令全身變暖。

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責任編輯：羅嘉欣