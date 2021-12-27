【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛

這幾天聖誕假期，不少人都藉此開派對狂歡，當中包括一向好熱鬧的前港姐徐菁遙（原名徐淑敏，Suki）。

現年37歲的Suki在2009年與商人黃浩結婚，夫妻十分恩愛，二人誕下三女，分別為黃心遙（Vianna）、黃心柔（Renee）、黃心誼（Isabella）。成為幸福人母的Suki雖然早已淡出幕前，保養得宜的她仍受網民所關注，而她亦不時在個人交平台分享生活點滴，讓一眾粉絲仍可知她的近況。

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水晶吊燈夠氣派

在公屋彩雲邨長大的Suki成為闊太後，與丈夫、奶奶及姑奶一同住在大埔的一間4000呎獨立宅內。好客的她過往不時邀朋友到家中聯歡，在今個聖誕節亦不例外在家中舉行聖誕派對，Suki並在個人IG上載3張有關派對的照片。

其中一張相內可見，客廳放置一棵大的聖誕樹，客廳的落地玻璃外為私人花園。至於另外兩張相都是拍下2樓飯廳，當中置有超長12人餐桌，桌上放滿食物，廳內並掛上水晶吊燈，十分具氣派。

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天台花園種植物

在今年9月時，徐菁遙的二女Renee的10歲生日，於是在家中為囡囡舉行生日派對，並把女兒房間配以粉紅色為主調的公主風布置，充滿童話夢幻感。

TOPick曾到訪徐菁遙大埔豪宅，大屋共有4層連天台，徐菁遙的主人房在4樓，奶奶和姑奶及女兒的房間在3樓。客廳設於1樓、2樓為飯廳。

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至於地下花園更設有按摩池，至於天台的花園是Suki「小天地」，她閒時會自己種植植物，包括種芽菜、蘿蔔、菠蘿、蔥、薑、薯仔、羅勒、百里香等。

此外，Suki近日亦與陳自瑤、沈卓盈等一班好姊妹外出慶祝聖誕，眾人打扮充滿節日歡欣感覺並高貴華麗，盡展靚媽美態。