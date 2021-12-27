  • 14°C
香港時間 : 20211227日 (週一) 13:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛

娛樂 13:09 2021/12/27

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

這幾天聖誕假期，不少人都藉此開派對狂歡，當中包括一向好熱鬧的前港姐徐菁遙（原名徐淑敏，Suki）。

現年37歲的Suki在2009年與商人黃浩結婚，夫妻十分恩愛，二人誕下三女，分別為黃心遙（Vianna）、黃心柔（Renee）、黃心誼（Isabella）。成為幸福人母的Suki雖然早已淡出幕前，保養得宜的她仍受網民所關注，而她亦不時在個人交平台分享生活點滴，讓一眾粉絲仍可知她的近況。

【明星豪宅】雪姨約3000萬買入北角半山豪宅　1399呎連天台特式戶內部全公開【多圖】

最新影片推介：姚子羚專訪

水晶吊燈夠氣派

在公屋彩雲邨長大的Suki成為闊太後，與丈夫、奶奶及姑奶一同住在大埔的一間4000呎獨立宅內。好客的她過往不時邀朋友到家中聯歡，在今個聖誕節亦不例外在家中舉行聖誕派對，Suki並在個人IG上載3張有關派對的照片。

其中一張相內可見，客廳放置一棵大的聖誕樹，客廳的落地玻璃外為私人花園。至於另外兩張相都是拍下2樓飯廳，當中置有超長12人餐桌，桌上放滿食物，廳內並掛上水晶吊燈，十分具氣派。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

天台花園種植物

在今年9月時，徐菁遙的二女Renee的10歲生日，於是在家中為囡囡舉行生日派對，並把女兒房間配以粉紅色為主調的公主風布置，充滿童話夢幻感。

TOPick曾到訪徐菁遙大埔豪宅，大屋共有4層連天台，徐菁遙的主人房在4樓，奶奶和姑奶及女兒的房間在3樓。客廳設於1樓、2樓為飯廳。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於地下花園更設有按摩池，至於天台的花園是Suki「小天地」，她閒時會自己種植植物，包括種芽菜、蘿蔔、菠蘿、蔥、薑、薯仔、羅勒、百里香等。

此外，Suki近日亦與陳自瑤、沈卓盈等一班好姊妹外出慶祝聖誕，眾人打扮充滿節日歡欣感覺並高貴華麗，盡展靚媽美態。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星豪宅】佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光　郭可盈手持至少價值兩億物業
13:02 2021/12/22
【明星豪宅】佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光　郭可盈手持至少價值兩億物業
【明星豪宅】梁洛施為李家誕三子傳收億元分手費　Isabella騷愛貓照隱世大宅曝光
11:25 2021/12/23
【明星豪宅】梁洛施為李家誕三子傳收億元分手費　Isabella騷愛貓照隱世大宅曝光
【明星豪宅】梁朝偉跟聖誕樹合照如回春廿年　劉嘉玲上海億元豪宅內貌曝光
14:48 2021/12/24
【明星豪宅】梁朝偉跟聖誕樹合照如回春廿年　劉嘉玲上海億元豪宅內貌曝光

你可能感興趣

【明星豪宅】佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光　郭可盈手持至少價值兩億物業
13:02 2021/12/22
【明星豪宅】佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光　郭可盈手持至少價值兩億物業
【明星豪宅】梁洛施為李家誕三子傳收億元分手費　Isabella騷愛貓照隱世大宅曝光
11:25 2021/12/23
【明星豪宅】梁洛施為李家誕三子傳收億元分手費　Isabella騷愛貓照隱世大宅曝光
【明星豪宅】梁朝偉跟聖誕樹合照如回春廿年　劉嘉玲上海億元豪宅內貌曝光
14:48 2021/12/24
【明星豪宅】梁朝偉跟聖誕樹合照如回春廿年　劉嘉玲上海億元豪宅內貌曝光
徐菁遙 娛樂人物職業 演員 香港小姐 家庭關係 豪宅 比華利山 聖誕節

最高瀏覽

【大搶風頭】伴娘試穿禮服後太性感被拒出席婚禮 準新娘氣炸：讓我有不安全感
11:37 2021/12/26
【大搶風頭】伴娘試穿禮服後太性感被拒出席婚禮 準新娘氣炸：讓我有不安全感
【拒養父母】八旬父母索300元贍養費4子女拒付　女法官落淚：做人要有孝心
11:56 2021/12/26
【拒養父母】八旬父母索300元贍養費4子女拒付　女法官落淚：做人要有孝心
【爸爸復仇】愛女慘被落藥性侵後輕生　爸爸狂毆仇人報復致1死1重傷獲刑12年
16:08 2021/12/26
【爸爸復仇】愛女慘被落藥性侵後輕生　爸爸狂毆仇人報復致1死1重傷獲刑12年