【新冠肺炎】今增9宗輸入全帶N501Y　另多14宗Omicron累計58宗

▲ 今增9宗輸入全帶N501Y，另多14宗Omicron累計58宗（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（27日）新增9宗輸入個案，全部涉及N501Y及T478K變異病毒株的感染，即大機會感染omicron變種病毒。此外，今再證實多14宗早前確診感染Omicron，令累計個案增至58宗。

根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12558、12559、12560、12561、12562、12565、12568、12569、12570、12571、12572、12575、12576、和12577均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。這些個案涉及8男6女，年齡介乎20至80歲，9人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，5人於檢疫期間確診。

今（27日）新增個案詳情如下：

第12596宗：39歲男機組人員，12月26日發病，12月25日從卡塔爾、韓國、澳洲、肯尼亞經航班QR8430抵港，抵港時在機場檢測呈陽性，3月10日及3月31日在卡塔爾接種兩劑復必泰

第12597宗：59歲男機組人員，無病徵，12月25日從法國及沙特阿拉伯 經航班SV986抵港，抵港時在機場檢測呈陽性，1月10日、2月17日及10月24日在沙地阿拉伯接種三劑復必泰

第12598宗：25歲女，無病徵，12月22日從南非經埃塞俄比亞 乘搭航班ET608抵港，於竹篙灣檢疫中心確診，8月23日及10月4日在南非接種兩劑復必泰

第12599宗：55歲女，12月26日發病，12月24日從英國經航班CX252 抵港，於竹篙灣檢疫中心確診，4月14日及5月16日在香港接種兩劑復必泰

第12600宗：26歲男機組人員，無病徵，12月25日從埃塞俄比亞經航班E T3728抵港，抵港時在機場檢測呈陽性，9月23日及12月10日在埃塞俄 比亞接種兩劑國藥

第12601宗：29歲男，無病徵，12月25日從英國經航班CX252 抵港，抵港時在機場檢測呈陽性，6月18日、7月31日及12月15日在英國接種三劑復必泰

第12602宗：42歲女機組人員，無病徵，12月24日從澳洲經航班CX138 抵港，於竹篙灣檢疫中心確診，是早前輸入個案（個案12586）的同事，她們一同從澳洲乘搭航班CX138於12月24日抵港，她12月22日離港前居於旺角海庭道18號柏景灣1期7座，為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住或到訪的地點已納入強制檢測公告；6月2日及6月30日在香港接種兩劑科興

第12603宗：19歲女，12月5日發病，12月23日從阿拉伯聯合酋長國 及哈薩克斯坦經韓國乘搭航班KE607 抵港，早前輸入個案（個案12568）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診，6月6日及7月1日在香港接種兩劑復必泰

第12604宗：26歲男，12月24日發病，12月23日從哈薩克斯坦經韓國 乘搭航班KE607抵港，早前輸入個案（個案12568）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診，5月15日及6月5日在香港接種兩劑復必泰

另外，中心正調查一宗上海確診的個案，涉及一名26歲男病人，居於香港九龍東皇冠假日酒店。他12月19日由香港乘坐航班MU508前往上海，他於12月22日出現病徵，12月24日在當地進行檢測的結果呈陽性。他於5月13日及6月27日於內地接種兩劑科興。病人於潛伏期在港曾居住、工作和到訪的地點已被納入強制檢測公告。

昨日新増9宗輸入個案，其中6宗涉變異病毒株。（詳情即看【下一頁】）

梁子超指未來兩個月須「嚴防死守」冬季輸入個案，打三針仍有感染風險。（詳情即看【下一頁】）

醫管局指本港若爆發第五波疫情，將重啟亞博社區治療中心分流病人。（詳情即看【下一頁】）

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責任編輯：鄧凱文