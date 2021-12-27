【樂壇風紀】李靚蕾爆料被批傷害子女　巨肺天后甄妮暗諷：最毒婦人心

▲ 李靚蕾遭甄妮狠批。

王力宏與李靚蕾離婚結束8年婚姻，這場離婚風暴擾釀近一星期有多，李靚蕾曾多次於社交平台「核彈級爆料」，直指前夫王力宏有約炮、私生活混亂和有外遇等，令其形象盡毁要暫時離開娛樂圈。

王力宏固然形象插水，但同時外界對李靚蕾的做法有兩極意見。當中有網民批評她去得太盡，沒顧及3名子女感受。

曾有「巨肺歌后」的甄妮繼續展現其敢言個性，日前於個人社交平台發帖文，言談間似斥責李靚蕾，當中她意有所指稱：「連人性的基本底線都沒有，書唸到那兒去了？」。

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▲ 甄妮於社交平台發文狠批李靚蕾。（東星圖片）

甄妮批評李靚蕾

現年68歲的甄妮自從2014年於香港舉行完音樂會後，就沒有再公開露面，不過她也不時於社交平台分享生活點滴。

她日前於facebook寫道：「才明白『最毒婦人心』，若她第二，沒人能第一。」其後，甄妮留言說近日看任何一個電視台都播著同樣內容，寫道：「打開那裡都是重蝦，疫情大家已很苦悶，給點節日的氣氛行嗎？」

接著，甄妮直接批評：「連人性的基本底線都沒有，書唸到哪兒去了？不懂『停』怎麼寫嗎，學歷高，別笑死人了。」令人聯想她暗諷身為哥倫比亞大學碩士的李靚蕾在不停爆料。

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甄妮回覆網民

網民紛紛留言，當中留言稱：「終於有人出來講公道話，不和就分，也沒人要她結婚生子，無緣就分，無聊，男生已經受到教訓了，適可而止。」甄妮亦即回覆：「最高學府沒教「好來好散莫強求」的最高境界。要加一系了。」

另外，甄妮又說到：「踐踏善良人的同情心，極厭惡。」甚至又說：「相信報應最終降臨。」

不少網友也大表認同，希望李靚蕾「點到為止就好」，但亦有人批評甄妮說「難怪要看心理醫生，污辱雷神」，甄妮又即作出回覆表示：「永遠說別人有病的人才是真有病。」

▲ 王力宏跟李靚蕾結束8年婚姻。（取自微博）

巨肺天后甄妮

近年長居台灣的甄妮敢怒敢言，她曾經狠批宇軸G.E.M.「目中無人」，另外斥責台灣導演九把刀冇問題壞柯震東，此外早年又狠批張栢芝及陳奕迅高談闊論十分擾民。

一代歌后甄妮，80年代以精湛唱功備受推崇，曾舉行多次賣座演唱會，自小於台灣長大的她，直到1977年婚後才跟丈夫傅聲來港發展。在TVB電視劇輝煌年代，甄妮唱過不少膾炙人口的電視主題曲如《射鵰英雄傳》的《鐵血丹心》、《夢想號黃包車》等，其超高的音域，被封為「樂壇巨肺」。

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可惜，傅聲於1983年不幸遇上交通意外身亡，本來正身處日本的甄妮立即趕回香港，並暫停當時由她主導的金音符唱片營運及謝絕傳媒採訪。當時甄妮傷心欲絕，後來以一首《再度孤獨》抒發喪夫心情。

1987年，遠赴美國的甄妮以亡夫的冷凍精子，進行人工受孕並誕下女兒Melody，母女一直相依為命。