【語言發展】與朋友3歲男童講BB話被制止　港女無奈：阿媽真係走火入魔【附言語治療師建議】

▲ 有港女與3歲男童說BB話，被其媽媽制止。

對著幼童，有人可能會跟他們說「BB話」，即音調較高、說疊字等。有港女分享她跟朋友的3歲兒子說BB話但遭制止，其媽媽表示會影響小朋友的語言能力發展。港女對此感到無奈，稱兩者沒有關係。有言語治療師指出，小朋友一歲半至兩歲時，可減少對他們說BB話。

最近一名女網民在「香港討論區」，以「我朋友唔准我同佢個仔講BB話」為題發文，表示日前去朋友家中燒烤，第一次與其中一位朋友的3歲兒子見面，遂感到興奮：

個樣睇落去好得意！第一吓問小朋友：『hello你食咗mum mum未呀？』

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遭男童媽媽禁止說BB話

其媽媽聞言後，向事主表示「佢哋唔興講BB話」。事主不以為然，其後再跟小朋友說：「要唔要飲水水呀？」此時朋友將事主拉到一邊，要求她不要再跟兒子說BB話，指因為會影響小朋友的語言能力發展。

話佢個仔家陣喺班上面獲老師肯定係語言能力上面係最叻嗰一位，就係因為平時佢哋唔同小朋友講BB話。

事主對此感到無奈，表示自己小時候也聽和說不少BB話，亦沒有影響其語言能力，「我會考中文口試拎A㗎！」，因此覺得兩者沒有關係。

而家啲阿爸媽真係走火入魔！對住BB唔講BB話，咁幾時先可以講BB話？

帖文一出引來不少網民留言回應，紛紛反駁「三歲唔係BB啦」，斥事主應尊重別人的教育方式，「問題係嗰個係佢個仔」、「識教小朋友嘅家長都知，盡可能唔用BB話跟小朋友溝通」、「人哋3歲你仲同人講BB話，你肯定未有細路」。

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應逐漸減少說BB話

言語治療師秦蓁博士引述研究指，BB話較誇張以及重複，音調較高，會令幼兒更專注，所出的反應較大。另有研究說，由於BB話相比成年人的說話不斷重複，令幼兒聽完一次又一次，較易令他們掌握和理解。

以BB話和幼兒溝通，適當適時很重要。秦博士表示，小朋友一歲半至兩歲期間會開始說短句，這時可慢慢減少BB話和疊字。如想小朋友多學生字和詞彙，可以多講擴張句子。至小朋友已4至5歲，如家長或大人們仍跟他們說BB話和疊字，有機會阻礙他們語言發展，鼓勵家長多用完整句式及增加形容詞，以增加語言吸收。

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責任編輯：王明芳