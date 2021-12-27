【酒店自助餐】城景國際2小時任吃泰式放題　每位338元歎泰式鮮蝦刺身【內附連結】

▲ 爽口彈牙的泰式鮮蝦刺身，為大廚必食推介之一。(圖片由餐廳提供)

識食要選色香味俱全，同時亦少不得靚裝好環境，就如城景國際泰式概念餐廳Amazing，正是採用園林景緻主題，最喜歡其高樓底玻璃天幕的透天設計，開揚不局促。近日餐廳推出了「泰」滋味放題，帶來超過40款泰式美饌，包括琳琅滿目的開胃前菜、串燒系列、香濃咖喱、泰式小炒、精緻甜品等，讓大家在冬日來一場泰式盛宴。

餐廳由經驗豐富的泰籍及東南亞籍廚主理，在傳統味道中融入創意，化身為具自家特色的泰菜。在大開食戒之前，定要來一客大頭蝦冬蔭功打頭陣，熱辣辣紅色熱湯即時暖胃，當中的蜆、大頭蝦鮮味十足。再來頭盤必備的泰式鮮蝦刺身，爽口彈牙。另有香口的泰式炸蝦餅、惹味的辣椒膏炒青口、豚肉碎生菜包等。

大廚推介必食之選有原條奉上的泰式明爐青檸辣椒烏頭魚，冒著熱氣熱辣上桌，面層灑滿香茅、南薑、辣椒、芫荽等香料，將嫩滑魚肉的鮮甜完全突顯出來。串燒亦是另一重點，除了沙爹豚肉、雞肉及牛肉串之外，還有燒海中蝦、燒羊仔鞍等，火候控制恰到好處，燒得微焦又保持肉汁。

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主菜方面有芭堤雅香草燒春雞，燒得皮脆肉嫩，蘸些醬汁同食更惹味。而泰粉絲原隻有機大虎蝦煲則加入各種泰式香料調味，啖啖肉的大蝦叫人食得大滿足。另有青檸辣椒珍寶魷魚、椰汁青咖喱雞、泰式鹵豬手、蛋包雜錦海鮮炒金邊粉等。記得留肚享用泰式甜品，可說是集結了餐廳的招牌之作，簡單中見驚喜，包括椰汁西米糕、芒果糯米飯、斑蘭千層糕、榴槤糯米糍等，為這餐泰菜畫上滿足句號。

在12月31日惠顧的客人每位有泰式焗鮮鮑魚一客。另每4位客人便奉上泰式明爐青檸辣椒烏頭魚一客，或是每6位客人奉上黃咖哩炒鮮肉蟹一客。至於生日客人則有半磅蛋糕。

城景國際Amazing「泰」滋味放題

日期：即日至2022年1月31日

時間︰18:00-21:30 (入座後任食2小時)

價錢︰每位$338 (2位起)、每位$388(2位起，31/12)

記者︰劉妙賢