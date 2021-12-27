【戀屍癖案】英國醫院水電工性侵逾百具女屍　車禍雙亡姊妹慘被蹂躪媽媽崩潰

▲ 英國一名醫院水電工性侵逾百具女屍。

英國早前發生姦屍案，一名67歲男子擔任醫院水電工期間，在停屍間性侵逾百具女屍，更拍下作案過程。受害者由9歲至100歲，當中包括一對在車禍喪生的姊妹，母親得知後怒斥男子為禽獸。案件近日開審，男子被判處無期徒刑，餘生須在監獄度過。

性侵逾百女屍

綜合外媒報導，該名67歲男子David Fuller自1989年起擔任醫院水電工，他在Kent and Sussex Hospital及Tunbridge Wells Hospital工作期間，性侵至少102具女屍。警方還發現至少99名潛在受害者，此案是英國目前最大宗戀屍癖案。David在擔任水電工前，曾謀殺兩名分別25歲及20歲的女子，再性侵她們的屍體。

當地警方去年憑DNA樣本鎖定疑犯為David Fuller，隨即上門拘捕他，並在他家中找出多份「性侵筆記」。警方從他4個電腦硬碟中發現400萬張性虐照片，大多從網上下載，部分則是他拍下的作案紀錄。他向警方坦承犯案，指自己會在犯案後在Facebook上搜尋受害人的照片，並以她們的名字來為檔案命名。

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車禍雙亡姊妹屍體慘被蹂躪

此案牽涉逾百位受害者，當中包括一對在車禍喪生的姊妹。《BBC》近日訪問受害者媽媽及大姊，兩人憶述事件時都感到悲傷及心痛。據悉該法國家庭在2014年復活節假期間到英國度假，卻在高速公路上遇車禍，車上分別16歲及22歲的姊妹當場死亡，父親留院2周後不治；只有母親及大女兒逃過一劫。

母親接受訪問時憶述，她當時向後座的女兒遞上糖果，她們最後一句話是「媽媽，我愛你」。在車禍中慘死的兩姊妹，被送往醫院後，屍體被David Fuller性侵蹂躪。大姊稱得知事件當下，差點崩潰至暈倒，不斷問「這是在開玩笑嗎？」，形容妹妹「被殺死了兩次」。

媽媽痛斥David Fuller是禽獸，指「沒人能承受這種事」。案件15日在當地法院審理，David Fuller被判處2項無期徒期，終生不得申請假釋，餘生須在監獄度過。

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責任編輯：王明芳