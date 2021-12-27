【聖誕市道】信和3商場三日連假人流按年增35%　市民消費欲上升料消費券帶動

▲ 信和3商場三日連假人流按年增35%，市民消費欲上升料消費券帶動。（信和集團提供）

信和集團旗下的屯門市廣場、奧海城及荃新天地於過去三日聖誕周末假期（25至27日）人流按年錄得35%增長，三商場的人流於三日假期共錄得逾300萬人次；餐飲生意錄得70%提升，其他零售生意錄得20至25%增長。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，聖誕節是購物及餐飲的黃金檔期，今年信和集團特別與迪士尼合作，於旗下七大商場及利東街打造「Disney Winter Celebration 迪士尼閃亮冬季」活動，合共投放3,000萬元作宣傳推廣費用，並推出飄雪匯演及AR互動遊戲等節目，吸引顧客前來消費購物。同時，商場亦策略性推出「愈買愈狂賞.即抽即賞大抽獎」活動，送出熱搶音樂頒獎禮門票，大大提升顧客的消費意欲。

蔡碧林又提到，零售市道持續向好，消費意欲較去年明顯上升，同時部分消費券亦將於本月底到期，市民或「趕尾班車」使用餘下消費券，外出消費購物。另外，八達通最後一期消費券亦已於本月16日發放，進一步刺激年尾市道。受聖誕氣氛及天氣轉冷的帶動下，不少顧客搜羅禮物及添置新裝，當中精品、飾物及童裝店舖的生意，錄得25%的按年提升；而時裝、化妝品及影音電器的生意亦錄得約20%的按年增長。另外，隨著疫苗接種率提高，市民更加安心外出用膳，餐飲表現持續好轉，生意錄得有70%的大幅提升。

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責任編輯：陳麗娜