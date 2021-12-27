【愛上我的衰神】陳嘉慧極速上位做女一　日本大學畢業成新一代宅男女神【多圖】

▲ 《愛上我的衰神》是陳嘉慧首次做女一的劇集。

TVB台慶劇《拳王》大結局，今晚（12月27日）由曾監製《降魔的》、《跳躍生命線》等話劇方駿釗監製的新作《愛上我的衰神》接棒。

由胡鴻鈞與新上位小花陳嘉慧（Erica）主演的《愛上我的衰神》奇幻愛情做主線只有10集，但據稱前5集與後5集風格截然不同，帶出感人小故事，當中陳嘉慧更是首次當劇集女主角。

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《解決師》演學生

現年25歲的陳嘉慧可說極速上位，在2016年當時仍是學生的她於暑假參加TVB電視臨時演員招募，然後客串劇集《溏心風暴3》，由此對演戲產生興趣，之後加讀TVB第29期電視藝員訓練班，畢業後簽約成為TVB旗下藝人。

她曾多次參演《愛•回家之開心速遞》，不過都是演不同角色，非常劇集常駐演員。直到2019年在劇集《解決師》內飾演學生「陳佩慧」，與眾美少女郭思及林映蔚等人合作，開始為觀眾認識。

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《迷網》演出受注目

到去年的劇集《迷網》飾演外表清純實質卻是綠茶婊的幼稚園老師嘉碧，演技獲得發揮，受到觀眾關注。

拍劇外，陳嘉慧還主持兒童節目《Think Big天地》，以及參與《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》、《眼睛去旅行》、《醫醫，我不想再病了》等綜藝節目。

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赴日本留學

此外，陳嘉慧於12歲隨在日本工作的母親到東京生活，並在日本櫻美林大學畢業，故此能講流利日語。而她亦憑懂日語的優勢，曾獲安排到日本拍旅遊節目，及要用日文溝通的主持工作。

動靜皆宜的她喜歡水上活動，在其個人福交平台上載穿三點式進行水上活動照片大派福利，盡展青春活力成功俘虜不少宅男。

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