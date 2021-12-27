【棄養動物】10隻倉鼠連籠棄西灣河商場垃圾房 小倉鼠鑽入已死媽媽找奶喝

▲ 10隻倉鼠連籠棄西灣河商場垃圾房，小倉鼠鑽入已死媽媽找奶喝。

即使是身型再小的倉鼠也是生命，就在聖誕佳節，有人竟用紅白藍膠袋將10隻倉鼠連籠子丟棄於西灣河商場的垃圾房，當中更有6隻倉鼠被放於密封的膠桶內，結果有3隻倉鼠當場離世，一隻可憐小倉鼠還多次鑽入死去的倉鼠媽身下，似仍想找奶喝。有義工收到求助後將生還的7隻倉鼠救走，並已為大部分倉鼠安排了領養，她形容，生命並不是垃圾，再小的生命也應得到尊重。

義工Billie表示，該處位於興東商場，該商場垃圾房已不只一次出現遺棄倉鼠，今次是第三次，在12月24日發生，「每一次都是將倉鼠放在密封的容器內，第一次是發現兩隻，職員交了給同事養。第二次發現一隻，那職員找我幫手照顧，而今次最嚴重，有10隻。」第一次在今年9月發生，第二次則在10月發生。

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她指今次打開那紅白藍袋，發現有4隻倉鼠在籠內，有兩大4小共6隻倉鼠被放於密封的桶中，當中兩隻大倉鼠和一隻小倉鼠已經斷氣，但其中一隻小倉鼠不知道媽媽已死，還想找去喝奶。

義工批評丟棄者將倉鼠封死在膠袋及桶內再丟棄，做法太殘忍，強調生命不垃圾，不想養也不應丟棄。7隻生還小倉鼠，當4隻估計不足4個月大，另有3隻則估計只得一個多星期大，現時已有不少人願意領養他們，「不過最細那3隻真係太baby，所以暫時需要觀察多兩星期，先補充足夠營養。」

文章獲《香港動物報》授權轉載