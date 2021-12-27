  • 13°C
香港時間 : 20211227日 (週一) 16:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港體壇】林鄭月娥形容香港體育發展進入新時代　東奧佳績為社會注入強心針

社會 15:59 2021/12/27

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

林鄭月娥形容香港體育發展進入新時代，東奧佳績為社會注入強心針。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（27日）出席香港賽馬會「香港精英運動員賽馬日」活動致辭時表示，香港運動員在東京奧運取得歷史佳績，證明香港體育發展進入新時代，感謝精英運動員透過優秀的表現為社會注入強心針。

林鄭月娥表示，今年是驚心動魄及激勵人心的一年，雖新冠疫情持續，不過香港運動員在東京奧運取得1金2銀3銅歷史佳績，證明香港體育發展進入新時代，形容發展「既深且廣」。其中本港「女飛魚」何詩蓓在短池游泳世錦賽，200米自由泳破世界紀錄，令人感到非常自豪。她指，香港社會透過運動員優秀的表現獲得正能量，感謝運動員為社會注入強心針。

林鄭月娥指，醫生科研是運動員最強後盾，藉此感謝各界對香港體育發展的支持。她又表示，特區政府亦是運動員強大後盾之一，近年體育方面的資源可觀，由她2017年上任至今，向體育學院的撥款增加超過百分之四十，今年亦撥出7.37億元。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

香港新聞博覽館開館3周年 與「奧運雄心」徵文比賽得獎者分享喜悅
19:04 2021/12/26
香港新聞博覽館開館3周年 與「奧運雄心」徵文比賽得獎者分享喜悅
【新冠肺炎】5名運動員亞錦賽返港後初步確診　包括空手道港將劉知名
16:43 2021/12/24
【新冠肺炎】5名運動員亞錦賽返港後初步確診　包括空手道港將劉知名
【新冠肺炎】新増25宗輸入個案14宗涉變異病毒　4人潛伏期內曾留港　
16:47 2021/12/25
【新冠肺炎】新増25宗輸入個案14宗涉變異病毒　4人潛伏期內曾留港　

你可能感興趣

香港新聞博覽館開館3周年 與「奧運雄心」徵文比賽得獎者分享喜悅
19:04 2021/12/26
香港新聞博覽館開館3周年 與「奧運雄心」徵文比賽得獎者分享喜悅
【新冠肺炎】5名運動員亞錦賽返港後初步確診　包括空手道港將劉知名
16:43 2021/12/24
【新冠肺炎】5名運動員亞錦賽返港後初步確診　包括空手道港將劉知名
【新冠肺炎】新増25宗輸入個案14宗涉變異病毒　4人潛伏期內曾留港　
16:47 2021/12/25
【新冠肺炎】新増25宗輸入個案14宗涉變異病毒　4人潛伏期內曾留港　
運動員 運動 何詩蓓 東京 游泳 正能量 林鄭月娥 香港

最高瀏覽

【拒養父母】八旬父母索300元贍養費4子女拒付　女法官落淚：做人要有孝心
11:56 2021/12/26
【拒養父母】八旬父母索300元贍養費4子女拒付　女法官落淚：做人要有孝心
【爸爸復仇】愛女慘被落藥性侵後輕生　爸爸狂毆仇人報復致1死1重傷獲刑12年
16:08 2021/12/26
【爸爸復仇】愛女慘被落藥性侵後輕生　爸爸狂毆仇人報復致1死1重傷獲刑12年
【大搶風頭】伴娘試穿禮服後太性感被拒出席婚禮 準新娘氣炸：讓我有不安全感
11:37 2021/12/26
【大搶風頭】伴娘試穿禮服後太性感被拒出席婚禮 準新娘氣炸：讓我有不安全感