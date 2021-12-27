【香港體壇】林鄭月娥形容香港體育發展進入新時代　東奧佳績為社會注入強心針

▲ 林鄭月娥形容香港體育發展進入新時代，東奧佳績為社會注入強心針。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（27日）出席香港賽馬會「香港精英運動員賽馬日」活動致辭時表示，香港運動員在東京奧運取得歷史佳績，證明香港體育發展進入新時代，感謝精英運動員透過優秀的表現為社會注入強心針。

林鄭月娥表示，今年是驚心動魄及激勵人心的一年，雖新冠疫情持續，不過香港運動員在東京奧運取得1金2銀3銅歷史佳績，證明香港體育發展進入新時代，形容發展「既深且廣」。其中本港「女飛魚」何詩蓓在短池游泳世錦賽，200米自由泳破世界紀錄，令人感到非常自豪。她指，香港社會透過運動員優秀的表現獲得正能量，感謝運動員為社會注入強心針。

林鄭月娥指，醫生科研是運動員最強後盾，藉此感謝各界對香港體育發展的支持。她又表示，特區政府亦是運動員強大後盾之一，近年體育方面的資源可觀，由她2017年上任至今，向體育學院的撥款增加超過百分之四十，今年亦撥出7.37億元。

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責任編輯：李榮忠