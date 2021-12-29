【超市大搜查】攝取過多鈉易致水腫及血壓上升　31款較低鈉打邊爐湯底一覽【附完整名單】

▲ 69款火鍋湯底卡路里+鈉含量大比拼。

打邊爐的季節又到了！除了要留意打邊爐的配料，湯底的選擇都十分重要，因為市面上的湯底營養價值相差甚遠，單單是鈉含量，就有超過一半湯底屬於高鈉，而最高鈉的湯底與最低鈉的湯底，竟可相差248倍！

TOPick記者搜羅市面常見69款即食火鍋湯底，包括不同品牌，如小肥羊、李錦記、海底撈、ICHIBIKI、Yamasa、燉奶佬、史雲生、家樂牌等。其中包含不同口味湯底，如清雞湯、麻辣湯、蕃茄湯、豬骨湯、海鮮湯、泡菜湯等。經比拼其卡路里及鈉含量，發現有超過一半湯底都屬於高鈉。按本港食安中心，每100克含超過600毫克鈉即屬於高鈉。

69款湯底中，有38款都屬於高鈉，其中最高鈉為「小肥羊清湯火鍋底料」，每100克含11900毫克鈉。而鈉含量達1000毫克或以上的湯底亦有15款，例如「李錦記日式豬骨濃縮湯底」、「海底撈麻辣清油火鍋底料」、「ICHIBIKI泡菜火鍋湯底」等。

高鈉湯底名單（鈉含量1000mg/100克或以上）

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高鈉湯底名單（鈉含量600mg至999mg/100克）

至於鈉含量介乎640毫克至960毫克的湯底，就有23款，例如「桃寶食品泡菜火鍋湯底」、「名古屋土雞寄世鍋湯底」、「燉奶佬椰子燉雞火鍋湯底」等。

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非高鈉湯底名單（121mg至599mg）

有30款湯底的鈉含量都介乎每100克121毫克至599毫克，屬於非高鈉，但亦未到「低鈉」標準。

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低鈉湯底名單（每100克少於120毫克）

據食安中心，每100克含少於120毫克鈉，才可稱為低鈉。綜合69款湯底，TOPick發現只有1款含低於120毫克鈉，就是「Organic Imagine Free range chicken broth low sodium」，它每100克僅含47.9毫克鈉。

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「尚營坊」澳洲註冊營養師林漪菱（Elaine）曾接受TOPick訪問分享火鍋湯底的營養成分和食用注意事項。

Elaine表示市面大部份湯底的鈉含量已超出每日上限，打邊爐喜歡喝湯的朋友要留意。她引述世衞建議指，一般成年人每日鈉攝取量應少於2000毫克 （即不足一茶匙鹽），如攝取過高鈉質，易引起水腫、血壓上升，增加中風、心臟病和腎病等風險。

長期外出進食的人士，本身已有機會攝取過量鈉質；另外高血壓和腎病人士，亦不適宜過量進食即食火鍋湯底。

Elaine提醒，購買火鍋湯底前，應檢閱營養標籤，選取熱量、脂肪及鈉含量較低的產品。當中，清湯、皮蛋芫茜、野菌、昆布、番茄蔬菜等湯底相對較低脂；而麻辣、沙嗲、牛骨豬骨湯底或藥膳雞湯、美人雞湯，則較為高脂。

不過，即使選擇較低脂湯底亦要留意，湯底會隨著烹調的時間及火鍋食物所含有的脂肪，便會變得濃稠和充滿肉類的脂肪。

記者：楊宛茜