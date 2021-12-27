【一國兩制】王振民：中央多年為香港民主發展耗費大量時間　應把精力資源用在發展經濟改善民生

▲ 全國港澳研究會副會長王振民。（資料圖片）

國務院新聞辦公室上周一發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，今舉行吹風會。全國港澳研究會副會長王振民在會上表示，香港社會經過這麼長時間的動蕩動亂，人心思定，要讓社會休養生息，把精力、資源更多地用在發展經濟、改善民生、創造美好生活上，為香港民主健康發展打下堅實的經濟和社會基礎。

吹風會邀請王振民、全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元及中國社會科學院台港澳研究中心研究員支振鋒解讀白皮書有關內容。被問及現時有沒有關於香港行政長官普選的時間表，王振民回應指， 白皮書重申了對香港民主發展問題的原則立場，基本法規定的雙普選的目標沒有改變，未來行政長官和立法會兩個產生辦法的修改仍然是按照憲法、香港基本法，特別是新修訂的基本法附件一、附件二的規定，從香港的實際出發來進行。他又指，中央多年來為了香港的民主發展，耗費了大量的時間、精力和資源，現在香港有了一套好的民主選舉制度，可以說是來之不易，亦都付出了很高昂的「學費」，換來了今天新的民主制度，應好好珍惜、鞏固。

王振民亦提及，《中英聯合聲明》裡頭並無「民主」、「普選」等的字眼，並不是解決香港回歸後實行什麼樣的選舉制度，實行什麼樣的民主的文件，而是解決香港回歸中國的問題：「英國把香港還給我們，就是這麼簡單的事兒。」

對於外界關注今次立法會選舉投票率創新低，韓大元表示，投票率並不直接等於民主性，投票率的高低不一定意味著選舉民主正當性的高低，將投票率和民主性、正當性直接掛鉤，或者等同起來，他認為這樣做並不符合法治和民主理論的，觀察選舉的效果，不應該把投票率作為唯一的標準。

另外，新華社今發表文章，稱2021年是載入香港發展史冊的重要年份，在《港區國安法》震懾護持之下，觸犯法律的反中亂港分子正在受到應有的制裁，反中亂港組織紛紛作鳥獸散，香港社會撥亂反正取得實質進展，由亂到治局面不斷鞏固。同時，中央出手完善特區選舉制度，構建符合香港實際情況、具有香港特色的民主制度。香港特區選舉委員會和新一屆立法會順利產生，「愛國者治港」在香港落地生根，正在展現勃勃生機，為國家安全、香港繁榮開闢了光明大道。

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責任編輯：陳葆琳