  • 13°C
香港時間 : 20211227日 (週一) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】林鄭：香港盼發揮生命健康科技優勢　將向中央提交詳細建議

政治 16:29 2021/12/27

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日透過視像形式，在一個論壇致辭時表示，「十四五」規劃提出瞄準生命健康等前沿領域，香港希望發揮在生命健康科技的優勢，稍後會向中央提交詳細建議，希望科技部能給予指導和支持。

林鄭月娥表示，計劃在深港河套地區港深創科園內設立「生命健康創新科研中心」，聚焦生命健康領域的科研工作；又形容希望透過發揮基礎科研能力，回應國家所需。

林鄭指出，香港和深圳需要完善創科生態圈，以提升國際競爭力。她又指，兩地可以發揮在科技創新方面的比較優勢，協同合作，以「強強聯手」、「一加一大於二」的策略，共同推動粵港澳大灣區發展成為國際科技創新中心，為國家的發展作出貢獻。

她又指，會繼續完善創科產業生態圈，全面覆蓋科研、融資、生產以至人才，目標是推動創科成為新經濟引擎，帶動經濟轉型，創造更多元化和多層面的就業機會。

林鄭又指，會繼續探索有利各項推動創新要素進一步跨境流通的措施，以加強國際創科合作，並建設高水平科技基礎設施和創新平台，與大灣區其他城巿的創科發展相輔相成，共建大灣區國際科技創新中心。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

相關文章

【上京述職】林鄭月娥：領導人肯定香港疫情防控成效　惟通關日期未有確實答覆
20:15 2021/12/22
【上京述職】林鄭月娥：領導人肯定香港疫情防控成效　惟通關日期未有確實答覆
【虐兒事件】林鄭月娥指已要求勞福局督促社署徹查　檢視虐兒案有否涉管理疏忽
17:45 2021/12/25
【虐兒事件】林鄭月娥指已要求勞福局督促社署徹查　檢視虐兒案有否涉管理疏忽
【香港體壇】林鄭月娥形容香港體育發展進入新時代　東奧佳績為社會注入強心針
今日 15:59
【香港體壇】林鄭月娥形容香港體育發展進入新時代　東奧佳績為社會注入強心針

你可能感興趣

【上京述職】林鄭月娥：領導人肯定香港疫情防控成效　惟通關日期未有確實答覆
20:15 2021/12/22
【上京述職】林鄭月娥：領導人肯定香港疫情防控成效　惟通關日期未有確實答覆
【虐兒事件】林鄭月娥指已要求勞福局督促社署徹查　檢視虐兒案有否涉管理疏忽
17:45 2021/12/25
【虐兒事件】林鄭月娥指已要求勞福局督促社署徹查　檢視虐兒案有否涉管理疏忽
【香港體壇】林鄭月娥形容香港體育發展進入新時代　東奧佳績為社會注入強心針
今日 15:59
【香港體壇】林鄭月娥形容香港體育發展進入新時代　東奧佳績為社會注入強心針
大灣區 香港 林鄭月娥 深圳 政治

最高瀏覽

【爸爸復仇】愛女慘被落藥性侵後輕生　爸爸狂毆仇人報復致1死1重傷獲刑12年
16:08 2021/12/26
【爸爸復仇】愛女慘被落藥性侵後輕生　爸爸狂毆仇人報復致1死1重傷獲刑12年
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【拒養父母】八旬父母索300元贍養費4子女拒付　女法官落淚：做人要有孝心
11:56 2021/12/26
【拒養父母】八旬父母索300元贍養費4子女拒付　女法官落淚：做人要有孝心