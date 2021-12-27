【大灣區】林鄭：香港盼發揮生命健康科技優勢　將向中央提交詳細建議

▲ 行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日透過視像形式，在一個論壇致辭時表示，「十四五」規劃提出瞄準生命健康等前沿領域，香港希望發揮在生命健康科技的優勢，稍後會向中央提交詳細建議，希望科技部能給予指導和支持。

林鄭月娥表示，計劃在深港河套地區港深創科園內設立「生命健康創新科研中心」，聚焦生命健康領域的科研工作；又形容希望透過發揮基礎科研能力，回應國家所需。

林鄭指出，香港和深圳需要完善創科生態圈，以提升國際競爭力。她又指，兩地可以發揮在科技創新方面的比較優勢，協同合作，以「強強聯手」、「一加一大於二」的策略，共同推動粵港澳大灣區發展成為國際科技創新中心，為國家的發展作出貢獻。

她又指，會繼續完善創科產業生態圈，全面覆蓋科研、融資、生產以至人才，目標是推動創科成為新經濟引擎，帶動經濟轉型，創造更多元化和多層面的就業機會。

林鄭又指，會繼續探索有利各項推動創新要素進一步跨境流通的措施，以加強國際創科合作，並建設高水平科技基礎設施和創新平台，與大灣區其他城巿的創科發展相輔相成，共建大灣區國際科技創新中心。

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責任編輯：胡偉明