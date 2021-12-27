【鐵拳英雄】《唐人街》拍攝逾兩年終見天日　陳展鵬陳山聰明年1月大打出手

▲ 陳山聰跟陳展鵬於《鐵拳英雄》裡功夫與鬥騷肌。

2016年播出的TVB劇《城寨英雄》掀起熱潮，叫好叫座，可是由原班人馬製作、被視為續集的《唐人街》，在2019年拍攝、原定在2020年播出，可是播出時間卻不斷延後，結果現在劇集改名為《鐵拳英雄》，將接棒《愛上我的衰神》於明年1月10日首播，打響頭炮成2022年首部播放的劇集！

劇集沿用《城寨英雄》和《同盟》的原班人馬參演，當中兩位已榮升人父的陳山聰與陳展鵬齊齊鬥騷肌，於劇裡展示硬橋硬馬真功夫，看看兩位型爸誰夠打得。

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▲ 《鐵拳英雄》將於下月10日播映。

疑題材敏感被抽起

原名為《唐人街》的《鐵拳英雄》由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚、伍允龍、元秋、王君馨、劉穎鏇、歐瑞偉等主演。

劇集於2019年5月拍畢，原安排於去年9月緊接《反黑路人甲》播出，連宣傳片也已推出，有指因為題材敏感最終被抽起。

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南拳曳腿打到飛起

《鐵拳英雄》終於重見天日於下月播映，該劇以60、70年代的曼谷唐仁街為背景，講迹當時華人被欺壓，眾人團結反抗的故事，透過一眾主角如何在逆境中自強、對抗來自安羅和高蘭的黑社會以及尋求正義，帶出中國功夫的哲學智慧—「堅守正道」、「實踐仁德」及「安身立命」。

劇中三大男主角陳展鵬、陳山聰及伍允龍，分別飾演擅長「八極拳」的步青雲、擅長「泰拳／詠春」的連棘，以及擅長「洪拳」的夜來吉。

除各有擅長功夫外，三人的性格亦各有不同，陳展鵬所演的「青雲」表面對所有事置身事外，實際俠義心腸、愛暗中行善；陳山聰飾演的警察「連棘」為求目的不擇手段，但同時亦正亦邪難以捉摸；至於伍允龍演的「來吉」為人單純熱血、做事衝動，與青雲惺惺相惜。

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型男騷肌

以「鐵拳」作招徠的《鐵拳英雄》，劇集還未播出之前，主角陳展鵬與陳山聰已多番透露該劇是他們拍劇以來打得「最甘」一次！據知《鐵拳》第一集經已打到飛起，更會投放超強「震撼彈」，令觀眾在心裏留下極大謎團，甚具追看性。

根據官方發布的第一輪宣傳照裡，展鵬、山聰與伍允龍均操得極弗，肌肉線條甚有睇頭，而展鵬跟山聰更有打到飛起、拳來腳往的動作場口，而亦正亦邪的山聰眼神更是相當凌厲，至於一向身型弗爆的伍允龍亦大騷六嚿腹肌，相當吸睛。

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元秋再度出馬

劇中另一打得之人，絕對是武打電影演員出身的元秋，她飾演步青雲母親丁細鳳。角色設計除了武功高強兼懂得飛簷走壁外，更因年青時受過打擊變得瘋瘋癲癲，因而製造不少事端，鬧出不少笑話。

回看當年的《城寨英雄》曾掀起熱話，該劇以九龍城寨為背景，兩位男主角陳展鵬、袁偉豪於鏡頭前展現真功夫，成功吸引男觀眾外，由於各男角騷肌肉，成功贏得女觀眾青睞，另外故事劇情緊湊，觀眾紛紛猜估誰是Big Boss，劇集有一定追看性，大結局更錄得35.2點收視。

▲ 《鐵拳英雄》將於下月10日播映。

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而《城寨英雄》於台慶頒獎禮取得亮麗成績表，陳展鵬跟胡定欣憑此劇首度封視帝和視后。

成功彈起的袁偉豪及王君馨奪下「最喜愛電視男角色」和「最喜愛電視女角色」，另外摘得「最佳劇集」共5項大獎。而捱了十幾年得伍允龍亦憑「龍成虎」一角跑出，與劉珮玥此對劇中CP獲得觀眾喜愛。