入冬最冷一天　葉劉散步拉筋為何特別點名「李寧」？

▲ 葉劉淑儀身著李寧牌衣著。（葉劉淑儀IG圖片）

今日是本港入冬以來最冷一天，雖然立法會選舉結束已一周，但仍有地區直選候選議員冒寒落區謝票，而新民黨主席葉劉淑儀就「全副武裝」外出散步拉筋，還特別點名自己衣著牌子。

葉劉在社交平台上載自己在布力徑拉筋的照片，平時衷情花花裙的葉劉，今日身著「花花圖案」的連帽衛衣，連口罩亦襯到絕，又特別介紹，自己身著的是「李寧牌」。

▲ 葉劉淑儀身著李寧牌衣著拉筋。（葉劉淑儀IG圖片）

葉劉如此強調身著的是李寧牌並非無因，今年3月份，Adidas、Burberry等因拒絕使用新疆棉而遭內地民眾抵制，當時葉劉亦在社交平台宣布，停買及停用相關品牌，她後來又在社交平台展示一直Fila運動鞋明志，但有網民質疑為何不穿國產品牌，例如李寧，當時葉劉解釋稱，「李寧牌在港的零售點比較少！」，又補充道，自己有李寧的運動外套，惟天氣太暖，不能穿。

▲ 梁美芬第三針接種科興疫苗。（梁美芬Facebook圖片）

另外，亦有候任議員趁假期最後一天，接種第三針疫苗，說的是選委界候選議員梁美芬，她接種的是科興疫苗，稱自己一早預約好，方便快捷，又呼籲大家快些打第三針。

▲ 李世榮落區謝票。（李世榮Facebook圖片）

冒寒外出的，還有其他候任立法會議員，其中，新界北候任議員張欣宇則前往沙頭角，向村民謝票；新界東南候任議員李世榮亦落區答謝市民支持，又提醒大家注意保暖。

▲ 張欣宇謝票。（張欣宇Facebook圖片）

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