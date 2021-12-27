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【聖誕市道】餐飲業界平安夜聖誕節生意額達4億元　消費券及疫情緩和刺激消費意欲

社會 17:18 2021/12/27

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餐飲業界平安夜聖誕節生意額達4億元，消費券及疫情緩和刺激消費意欲。（陳國峰攝）

聖誕三日連假，本港飲食業旺丁又旺財，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年平安夜和聖誕節業界生意額達4億元，較2018年聖誕節高，預計與消費券及今年疫情緩和有關。

聖誕假期市道暢旺，特別是平安夜和聖誕節，估算業界每日生意額達4億元，較冬至多2,000萬元，亦較2018年聖誕節的3.8億為高。

他估計，與去年因「禁堂食令」市民未能外出消費，而今年疫情緩和令市民出現報復式消費有關，而且首批八達通申領消費券的市民近日收到最後一期，疫情令港人較難出外旅遊，亦有助刺激市民在本地消費的意欲，再者食肆普遍收費相較2018年上升15%，都令今年生意額增加。他又預計，除夕元旦的食肆生意額雖難以再創新高，但應該不會相差太遠。

黃家和又透露，新年假期的酒店餐飲基本爆滿，中式餐飲亦非常好，因為多公司及社團設宴，預期生意額與聖誕假期相若，但同一時間業界須面對食材及兼職員工時薪增加，致成本上漲影響。

另外，廠商會表示，聖誕新年是傳統消費旺季，而疫情下市民又未能外遊，再加上八達通第三期消費券發放，都有利吸引市民到其主辦工展會消費，3日聖誕假期場內都非常熱鬧。

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記者：陳麗娜

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