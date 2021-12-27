【癡心錯付】核數師男友逢節日扮忙玩失蹤　港女拍拖4年驚揭渣男已婚

▲ 港女與男友拍拖4年，驚揭對方已婚。

癡心錯付令人心酸，近日一名港女在「辦公室日報」發文，指前男友為核數師，兩人拍拖4年，但見面時間甚少。男方聲稱一星期上班7日，經常加班，每逢節日都「玩失蹤」。事主一直被蒙在鼓裏，直至做伴娘陪伴朋友到婚攝公司時，意外見到男友與另一名女子的結婚相，才驚覺他已為人夫，感到崩潰。

驚揭男方已婚

港女於「辦公室日報」發文，指自己在交友App結識前男友，對方自稱在四大會計師事務所任核數師，一星期「返足7日」，平日亦經常加班，故兩人拍拖4年甚少見面。每逢聖誕節、情人節及中秋節等節日，男方都聲稱要加班。對此事主曾表示懷疑，但男方一直以「喺Big 4做Audit係咁㗎啦！」作為藉口。

事主一直信以為真，直至今年6月，她擔任好友的伴娘，陪對方進婚攝公司詢問詳情；老闆展示過往替其他新人拍攝的影片及相片作參考，事主驚見前男友與另一名女子的結婚相。她嚇得目瞪口呆，看到該對新人出門斟茶的相片，背景貼着新郎及新娘的名字，「連名都一樣，絕對唔會有錯啦！」。她指畫面太震撼，當時感覺像掉進深淵，

原來我先係第三者，另一半仲要係人夫，真係接受唔到。

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攤牌後堅決「斬纜」

事主隨即跟前男友攤牌，男方初時繼續扮傻，直至事主道出他老婆的英文名字，才趕緊來電解釋。他指自己「唔係有心」，稱與老婆已無感情，又提出與事主見面詳談，但遭事主拒絕。

想到4年來一直蒙在鼓裏，事主堅決「斬纜」，慨嘆愛錯一個人比單身更難受，同時安慰自己看清對方真面目。

如果有機會喺生命中搵到對的人，我希望下次好好相愛；如果一直搵唔到，我都會好好愛自己。

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責任編輯：王明芳