【香港運動員】李慧詩：單車與跑馬有不少共通之處　試試手氣支持騎師何澤堯

▲ 李慧詩翻閱賽事節目表。（香港賽馬會提供）

香港賽馬會今日（27日）於沙田馬場舉行「香港精英運動員賽馬日」，以表揚香港運動員的傑出表現，以及慶賀香港體育學院成立30周年。全日共進行10場賽事，包括重點賽事「香港體育學院30周年盃」及「香港精英運動員盃」。

東京奧運單車銅牌得主李慧詩出席活動表示，為支持賽馬日，特別下注20元買何澤堯策騎的「獵狐章者」，可惜最後未能勝出。

之前入過馬場幾次，贏過5元，雖然今次輸了，但當係支持一下何澤堯，因為之前同佢合作過拍馬會片比拼體能

李慧詩又表示，騎單車和跑馬有不少共通之處，

大家都睇走外檔、內檔走位，不過跑馬發力好厲害，人騎單車無論點快都始終跟條curve

林鄭月娥形容香港體育發展進入新時代，東奧佳績為社會注入強心針。（詳情即看【下一頁】）

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責任編輯：李榮忠