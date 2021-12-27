  • 13°C
香港時間 : 20211227日 (週一) 18:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聶德權聖誕夥同事、學童暢遊迪士尼　盼更多政府部門成立義工隊

政治 17:29 2021/12/27

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

公務員事務局局長聶德權（右二），日前探訪匡智紹邦晨輝學校的學生及家人。（聶德權Facebook）

聖誕節是普天同慶的日子，更是傳遞愛的好時間！公務員事務局局長聶德權，日前就聯同一眾聖誕義工隊，探訪匡智紹邦晨輝學校的學生及家人，不單向他們大派禮物，更一起到迪士尼樂園遊玩。

聶德權日前聯同聖誕義工隊，向匡智紹邦晨輝學校的學生大派禮物。（聶德權Facebook）

聶德權今日在社交網站上載影片，透露與公務員事務局同事，包括兩名副秘書長陳慧欣、潘偉榮，在聖誕前夕一起擔任義工，參與由香港兒科醫學會舉辦的聖誕活動，探訪匡智紹邦晨輝學校的學生及家人。

在迪士尼樂園遊玩期間，聶德權、陳慧欣與患有中度智障、自閉症的6歲同學致遠及他父母和姊姊一組同行，形容大家雖然只是初次見面，但很快打成一片，更牽着手一起在樂園遊走，非常開心。

陳慧欣透露，自疫情爆發開始，這些學生一直住在宿舍內，今次是他們首次外出，形容當他們抵達迪士尼樂園時，表現雀躍。

聶德權、陳慧欣和致遠一家一組同行，聶德權與致遠更牽着手一起在樂園遊走，非常開心。（聶德權Facebook）

聶德權就表示，施比受更為有福，義工活動讓他感到喜樂及滿足，形容只要見到學童面上燦爛的笑容，自己也心滿意足、充滿能量。

他又指，現時政府有部分部門有義工隊，希望以身作則，鼓勵和推動更多部門同事、公務員隊伍組織義工隊，透過義工服務，與社會不同團體合作，認識及幫助社會上有需要的人士。

撰文 : 傅流螢

相關文章

林鄭今年再向議員送親筆簽名聖誕卡　上款改由電腦印製
16:25 2021/12/24
林鄭今年再向議員送親筆簽名聖誕卡　上款改由電腦印製
陳茂波上載聖誔卡祝願市民喜悅平安　聶德權提醒要關心所愛之人
20:50 2021/12/24
陳茂波上載聖誔卡祝願市民喜悅平安　聶德權提醒要關心所愛之人
入冬最冷一天　葉劉散步拉筋為何特別點名「李寧」？
今日 17:08
入冬最冷一天　葉劉散步拉筋為何特別點名「李寧」？

你可能感興趣

林鄭今年再向議員送親筆簽名聖誕卡　上款改由電腦印製
16:25 2021/12/24
林鄭今年再向議員送親筆簽名聖誕卡　上款改由電腦印製
陳茂波上載聖誔卡祝願市民喜悅平安　聶德權提醒要關心所愛之人
20:50 2021/12/24
陳茂波上載聖誔卡祝願市民喜悅平安　聶德權提醒要關心所愛之人
入冬最冷一天　葉劉散步拉筋為何特別點名「李寧」？
今日 17:08
入冬最冷一天　葉劉散步拉筋為何特別點名「李寧」？
Disney 迪士尼樂園 聶德權 義工 聖誕節 公務員事務局 政治

最高瀏覽

【爸爸復仇】愛女慘被落藥性侵後輕生　爸爸狂毆仇人報復致1死1重傷獲刑12年
16:08 2021/12/26
【爸爸復仇】愛女慘被落藥性侵後輕生　爸爸狂毆仇人報復致1死1重傷獲刑12年
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【拒養父母】八旬父母索300元贍養費4子女拒付　女法官落淚：做人要有孝心
11:56 2021/12/26
【拒養父母】八旬父母索300元贍養費4子女拒付　女法官落淚：做人要有孝心