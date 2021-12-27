聶德權聖誕夥同事、學童暢遊迪士尼　盼更多政府部門成立義工隊

▲ 公務員事務局局長聶德權（右二），日前探訪匡智紹邦晨輝學校的學生及家人。（聶德權Facebook）

聖誕節是普天同慶的日子，更是傳遞愛的好時間！公務員事務局局長聶德權，日前就聯同一眾聖誕義工隊，探訪匡智紹邦晨輝學校的學生及家人，不單向他們大派禮物，更一起到迪士尼樂園遊玩。

▲ 聶德權日前聯同聖誕義工隊，向匡智紹邦晨輝學校的學生大派禮物。（聶德權Facebook）

聶德權今日在社交網站上載影片，透露與公務員事務局同事，包括兩名副秘書長陳慧欣、潘偉榮，在聖誕前夕一起擔任義工，參與由香港兒科醫學會舉辦的聖誕活動，探訪匡智紹邦晨輝學校的學生及家人。

在迪士尼樂園遊玩期間，聶德權、陳慧欣與患有中度智障、自閉症的6歲同學致遠及他父母和姊姊一組同行，形容大家雖然只是初次見面，但很快打成一片，更牽着手一起在樂園遊走，非常開心。

陳慧欣透露，自疫情爆發開始，這些學生一直住在宿舍內，今次是他們首次外出，形容當他們抵達迪士尼樂園時，表現雀躍。

▲ 聶德權、陳慧欣和致遠一家一組同行，聶德權與致遠更牽着手一起在樂園遊走，非常開心。（聶德權Facebook）

聶德權就表示，施比受更為有福，義工活動讓他感到喜樂及滿足，形容只要見到學童面上燦爛的笑容，自己也心滿意足、充滿能量。

他又指，現時政府有部分部門有義工隊，希望以身作則，鼓勵和推動更多部門同事、公務員隊伍組織義工隊，透過義工服務，與社會不同團體合作，認識及幫助社會上有需要的人士。