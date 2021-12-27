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【納米樓】雪姨參觀將軍澳上車盤　閣樓騷長腿自爆反瞓：最好邀請啲男伴瞓

娛樂 17:46 2021/12/27

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

人稱「富貴KOL」的雪姨（Sharon Yung）在本月中在其YouTube頻道上載影片，分享她在一年內買下的第二間位於北角豪宅單位，雪姨在片中直言：「本年度最無悔嘅投資！」

除豪宅外，富貴的雪姨不只是睇豪宅，竟然連納米樓也有興趣？事實在其個人有一個叫《雪姨睇樓團》的節目，日前她參觀將軍澳康城的一個新樓盤，她在片中稱用400萬元就可上到車。

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感受「垂直空間」

當中3個示範單位分別為217呎、284呎及402呎，單位細但樓底高，每個單位設有小露台，以及全為開放式廚房。雪姨指這類上車盤用家多位年青人或年青家庭，大多沒時間在家中煮食，開放式廚房應足夠應付處理平時日常飲食。

所有單位樓底均3.5米，並有6呎高的入牆大衣櫃，面對「垂直空間」，連見慣大埸面的雪姨呆一呆稱：「6呎衣櫃，我屋企都冇。」一向愛購物的她說：「如果3.5米做入牆櫃，我要爬梯才行。」

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雪姨自爆反瞓

雪姨也不斷稱，這些單位最特式是3.5米樓底，空間向上發展，比如217呎單位，睡床在閣樓，要上樓梯才到閣樓的床上。

現為單身貴族雪姨躺在閣樓的床上騷美腿撒嬌笑說：「我個人有少少反瞓，我驚會突然間碌咗落嚟，所以最好邀請啲男伴瞓喺度，塞一塞個位。」

睇樓後，雪姨分析稱：「將軍澳的一房單位不算多，市價在22000至23000元。」指這個新盤貼近市價水平，並有房貸及付堤優惠。

撰文 : TOPick柴犬出動

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