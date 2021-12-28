【新冠疫苗】11間疫苗中心將關閉　有醫護指有幸參與感光榮

▲ 11間社區疫苗接種中心運作至本年底後關閉，位於西營盤的中山紀念公園體育館疫苗接種中心將於今日6時後停止運作。（曾耀輝攝）

港府早前宣布，11間社區疫苗接種中心運作至本年底後關閉，位於西營盤的中山紀念公園體育館疫苗接種中心將於今日6時後停止運作。場地主管黃麗清對能夠伴隨中心，完成歷史任務感光榮，同時很高興能服務前來的市民。有負責場地搭建的人員感不捨，自豪有多項設計在中心試行，備受好評。

中山紀念公園體育館疫苗接種中心在今年3月10日正式啟用，扣除中心停開的日子，已為市民服務273日。場地主管黃麗清指，中心在疫情間為市民接種逾33萬劑疫苗，而在這二百多天，接種人數反覆，高峰期曾一日為逾2,400人打針，開足15個接種攤位；在10月接種低潮期，最少的一天僅174人接種疫苗。

黃表示，每日要根據預約數目來安排人手，經常臨時需要人幫忙，仿如打仗般，每日都要調兵遣將，幸好的是中心醫護人員情同手足，「中心一要人，大家夾手夾腳就嚟。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

疫症雖無情，不過疫苗接種中心的出現，令有一群受疫情影響的人有了一次轉換跑道的機會。病人服務助理邵本養表示，因疫情公司裁員，令他從原本的文職工作，轉換跑道到醫護界，第一站就是在中山紀念公園體育館疫苗接種中心擔任病人助理。雖然只經歷10個多月，但都令他獲益良多。邵更在工餘時間進修，在中心關閉後，會繼續投身醫護界，到西聯網的病房服務。

中心作為醫管局營運社區疫苗接種中心的首個試行場地，有不少設備如接種攤位上的綠色指示燈，都是在這裡首先試行。負責場地搭建的瑪麗醫院設施管理組一級運作助理林浩基表示，團隊用一個月時間，由零開始將體育館化身為疫苗接種中心，除了一些硬件外，團隊亦着重細節。

林浩基擔心有輪的辦公椅會劃花籃球場的地板，特意訂購了100塊防滑膠墊，鋪置在接種攤位內。另外，由於復必泰疫苗在接種前而須搖晃10次，為求效率藥劑師會一次用指間夾着數瓶疫苗搖晃，惟每日仍然須重複逾百次，手指及手腕容易勞損。林就特意設計出一個膠盒，每次可放5瓶疫苗在內，合上蓋後就可放心搖晃，因為盒內設有特定的間隔及磁石，防止瓶身互相碰撞，他指使用膠盒搖晃疫苗比指間夾着搖晃更均勻及方便。

面對中心即將關閉，邵最為不捨的是一群好同事，互相學習支援的夥伴；林浩基有點不捨這一手一腳搭建的場地，自豪能以自己設計的設備協助中心營運；黃麗清最感激一群有團體精神的同事，對能與中心一同完成歷史任務感到光榮。

更多最新熱門影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠