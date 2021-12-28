【神級粵劇】任白戲寶《帝女花》65周年　12紅伶三代配搭承傳經典粵劇

▲ 任白戲寶《帝女花》65周年，5位小生飾周世顯及7位花旦飾長平公主，共三代紅伶以不同配搭重塑這齣經典粵劇。

要數粵劇經典，《帝女花》可謂甲冠天下，這齣膾炙人口的劇目，明年迎來65周年，桃花源粵劇工作舍將策劃一系列9個項目，新知舊雨重塑一代粵劇劇作家唐滌生經典。今次有份參與演出的紅伶李龍、南鳳及梁兆明，細道演出前的心情。

李：李龍

南：南鳳

梁：梁兆明

問：第一次觀看及演出《帝女花》是何時？

南：我第一次看《帝女花》是在佐敦看棚戲，由任姐仙姐擔綱，我當時年僅十幾歲尚未入戲行。其實我當時尚未懂欣賞粵劇，媽媽帶着我趁高興去睇。任姐仙姐兩個都好靚，有幸看她們演出《帝女花》深感幸運。題外話，有一次我在高山劇場演出，任姐來看我演出，我投入演出不知道，只感覺台下觀眾非常哄動，還以為我條裙甩掉了。第一次做《帝女花》，我是與李龍合作。

▲ 南鳳飾長平公主。（被訪者提供）

李：我出道時，任白已甚少演出，幸仙鳳鳴後期的《帝女花》也曾在戲棚觀摩。早期她倆的電影版本《帝女花》看過無數遍，也慶幸她們把它拍成電影，內裏的曲牌讓後輩沿用。1980年第一次和謝雪心合作這長劇，「庵遇」的折子戲做得最多。

梁：2005年10月香港粵劇界為扶助新光戲院一連三日義演盛事，當中八和有個大匯演，不同老倌做其中一場《帝女花》，如刨姐都千里迢迢回來演「上表」，是我第一次現場看。2014年做神功戲首次演《帝女花》，因為這套名劇太經典，我一路都不敢做。近七、八年就較多做，整套戲最熟悉一定是「香夭」，聽得多嘛。

問：此劇角色難做嗎？

李：套戲睇就覺得容易，哪裏一緊二慢三寬，哪個位是戲肉及需要收和放，都要自己慢慢掌握。唐滌生寫此劇的詞句、口古都十分到肉，如「上表」一場清帝與周世顯針鋒相對，前者保威嚴後者是本死的，言語間無修飾，步步進逼，劇力萬鈞。

南：十分認同龍哥，《帝女花》場場都難做，尤其今次演出，第一場《樹盟》及第二場《香劫》首次用上電影版本演出，要睇新曲。說難演，是因為長平公主由亡國後入庵至與駙馬相遇，家愁國恨盡在心裏，又要騙人家不是長平公主，是頗難表達的，反而至尾場「香夭」好做一些。

梁：《帝女花》每場戲皆有其特點，如何演繹箇中場景，演員要分得仔細，演出時該衝該收，「庵遇」要收住做、「上表」要衝住做，拿捏當中的起伏。

▲ 梁兆明飾周世顯，將演出「樹盟至相認」段落。（被訪者提供）

問：每次演出會否加入新元素，或轉變演繹方式？

李：有些戲有不文明的規定，如前人編曲、演出都度得太好，後人會按一貫固有做法。做粵劇好自由亦好自然，無規定，但這齣大家都太熟悉了，胡亂加插新東西效果未必好，一動不如一靜。

南：會隨着演出年資、演每齣戲後經驗都會增長，把自己做得不好的捨棄。現在勝在演後可翻看錄影，有時看到演得不好之處，會氣憤到想打自己一巴掌，做這麼多年，唱和做也會力求演出臻善，人才會進步。

梁：這戲由前輩們經年累月演出，已有一定形式，不好的繁枝細節已去蕪存菁，現在我們演出模式，不會有太大的改動。

問：是次演出全劇修訂為160分鐘，時間大為濃縮，你們認為是好抑或不好？

李：最緊要是精簡，觀眾看得明白，電影版《帝女花》僅得兩小時，整個故事簡單化了都能完整呈現。今次我們演出，頭一、二場選了電影版本，過往我們雖未試過，但原有的口古、口白、曲牌及演繹一樣流暢，濃縮及簡潔了的情節把故事帶落去，也沒問題。

南：今次由開場至結尾，可用一氣呵成來形容。

梁：濃縮了劇情是上佳安排，場與場之間好緊湊，能把觀眾的情緒更投入戲中。

▲ 李龍飾周世顯，演出「迎鳳至香夭」部分。（被訪者提供）

問：演員之間默契如何煉成？

李：龍嘉鳳劇團由1995年組成，我與南鳳已合作26年。演員需要在舞台上浸淫，做得多，與拍檔的默契自然而生，懂互相執生。

南：以前我在香港做了多年大戲，主要是第二花旦，沒與李龍同場，沒想到一次在新加坡演出與他結緣，一做十幾場。停頓了一段時間，至1995年與他組班。

梁：南鳳姐是我的師母，合作無數。師母在台上總是帶住我，讓我放膽演出。我是由衷欽佩她的認真，就算是一套熟悉不過的劇目，每晚的演繹方法都可以有變化，絕非一成不變的演員，力求做到最好，這是很值得我學習的。

問：演出前仍會緊張嗎？會有哪些準備工夫？

李：鳳姐盛讚我「定過抬油」，其實我出場前緊張大家不知道而已，但不會驚到形於臉上，惟有以靜制動。有些戲久沒演出重新再做，壓力是有的，但會盡量控制情緒。

南：因今年4月曾動腸道手術，留醫一個月零八日，至今傷口仍未完全復元，演出前我要重新練氣。其實做大戲這麼多年，每次踏出虎度門我心都會噗噗跳，無得控制，說不驚都是騙你。

梁：尤其一些新戲不太熟的，我確會有些緊張，但一出到台，做做下就自自然全情投入。

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帝女花專業版演出

由桃花源粵劇工作舍主辦，15場大型演出，每日不同男女主角配搭，三代紅伶攜手呈獻，劇本修訂為160分鐘，簡約粵劇風格製作。

飾周世顯：李龍、梁兆明、衞駿輝、洪海、王志良

飾長平公主：南鳳、白雪紅、陳咏儀、鄧美玲、鄭詠梅、李沛妍、林穎施

演出日期及時間：

2022年1月6至7日、10至14日及17至18日（星期四至二）7:30pm

2022年1月8至9日（星期六至日）2:30pm

2022年1月15至16日（星期六至日）2:30pm及7:30pm

地點：戲曲中心大劇院

票價：$600、$480、$380、$280、$180

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記者：周美好