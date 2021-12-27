【張敬軒演唱會】Tyson Yoshi被觀眾叫除衫　泳兒被軒仔鼓勵感觸

▲ 泳兒上台即感觸落淚。

張敬軒演唱會來到第四晚boxing day拆禮物大日子，軒仔再派大禮，請來Tyson yoshi 及泳兒任嘉賓。

Tyson帶大形玩具槍上台，一上來就向軒仔發射，十分頑皮。軒仔搶槍想報仇，但因為不識開槍最終失敗。

軒仔又細心拿出Tyson最近半裸爆肌出代言的冰涼水，飲一啖笑道幾好味，Tyson笑到不識反應， 軒仔又話: 「為了你我特登去買這牌子水飲下，我在香港未見過有個裸男賣廣告。」

▲ Tyson上台同軒仔鬥玩。

觀眾起哄叫Tyson除衫，Tyson就跑過去拉軒仔外套上面的打結，「你似拆禮物多d 喎....」又叫大家不要信飲他枝水是不會豐胸，非常搞笑。

Tyson不停狂讚軒仔首《孤單公園》十分勁，「我以前諗，如果要做廣東歌，一定係《孤單公園》，當我知這首歌你有份編曲時，我簡直對你尊敬直線上升！」軒仔笑答多謝說：「咁我交個台比你啦，前個幾晚你個正印來，今晚輪到你施盡混身解數！」Tyson向觀眾揮手，「你好，我係Tyson yoshi！今晚o既廁所位！有人話我正印係林家謙， 個晚我諗，我上台唱咩好，我女朋友即冷笑一聲，咁我唯有唱《christy》 啦。」。

▲ 鼓勵師妹。

壓軸安歌後，軒仔請來泳兒出場，與他合唱極少公開場合演唱過的《 石徑》。

軒仔謂既然聖誕節最後一晚，想唱一首未唱過的歌，但一個人搞唔掂，想搵泳兒來幫忙：「我同佢好有緣，2005 年舊唱片公司人事變動，我被投閒致散，宣傳錄音又少，冇收入，恩人周國豐，叫我去做港台節目，一份工做DJ，一份 Tvb 8 頻道做 VJ報娛樂新聞， 係港台返工張一日，就收到呢位歌手第一隻派台碟 《感應》！」

Vincy上台後，已經開始眼濕濕，「多謝你，台下面聽你講，我已經好感觸， 我第一隻派台碟係你手，我冇乜人識，第一個小小演唱會，你都願意來幫我做嘉賓....」隨即已經熱淚盈眶，軒仔幫忙Vincy 擦眼淚之餘，再鼓勵她，「每個人也是由一張白紙開始，只要肯努力，聽眾耳朵係雪亮！你一定會有好成績！」

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