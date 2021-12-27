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【新冠肺炎】陽明山莊18座外明增設流動採樣站　九展9樓數碼通電訊有限公司須強檢

社會 22:43 2021/12/27

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

陽明山莊18座外明增設流動採樣站，九展9樓數碼通電訊有限公司須強檢

政府明日（28日）會在大潭水塘道88號陽明山莊18座外增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。另外，九龍灣國際展貿中心9樓901至923室數碼通電訊有限公司今亦被納入強檢名單，任何在12月8日至26日期間曾身處該指明地方超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
 
全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。截至今日下午六時，社區檢測中心於明日尚餘約31,000個預約名額，未來一周尚餘約93%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。
 
明日全港各區合共33個地點將設有社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費檢測服務，檢測量足以應付需求。須接受強制檢測的人士，以及持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知提醒盡快進行檢測的人士均可於社區檢測中心或流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件。

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記者：鄧凱文

 

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