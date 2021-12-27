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【圍封強檢】石塘咀南里壹號10時半起封區強檢　有住客今初步確診變種病毒

社會 22:33 2021/12/27

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石塘咀南里壹號10時半起封區強檢，有住客今初步確診變種病毒（資料圖片）

變種病毒入侵本港社區，港府今（27日）深夜表示，由於今日發現一宗曾石塘咀南里1號南里壹號居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，故10時30分起突襲圍封該廈，目標是在明日（28日）上午約7時完成此行動。


政府發言人表示，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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記者：鄧凱文

 

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