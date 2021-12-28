【創新科技】路政伙理大研新瀝青路　擬改良減音路面減隔音屏障

▲ 新瀝青路面正於紅磡收費口部分綫路試用，至今表現良好，路政署稱新物料有望於明年成為本港常設路面鋪設物料。（陳梓蔚攝）

現時全港由路政署負責的行車道路約長6,000公里，當中約75%以瀝青鋪設，由於道路使用率高，路面維修和替換頻密。為延長瀝青路使用周期，路政署與理工大學合作，研發出抗壓能力強10倍的瀝青路面。抗壓力增加的「秘密」，是瀝青中聚合物含量由3%增至7%；研究負責人強調，「不要以為加多一點很簡單，比例不當，物料就會分離。」

路政署早在2018年在紅磡海底隧道實地試驗新物料，至今表現良好，署方透露新物料有望於明年成為本港常設路面鋪設物料。

隨着香港汽車數目增加，路面維修需求亦與日趨增。單計私家車數量，2016年全港有約53.6萬架領牌私家車，但過去5年持續增加，至今年9月已有約58萬架；如計及所有類別車輛，則領牌車輛由2016年的約74萬架，持續增至今年9月的81萬架。

路政署與理大合作研發新瀝青物料鋪路，冀提升路面耐用程度，新瀝青全名為「高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料」，負責研究的理大土木及環境工程學系副教授冷真解釋，傳統瀝青是由沙石、大小不一的石料和瀝青混合而成，但由於石料大小不一，與瀝青的黏合能力較差。直至2012年，香港採用改性瀝青，在瀝青配方中加入3%的聚合物，功用類似「膠水」，將瀝青和石料緊密黏合。

是次研究的「高改性瀝青」，則將聚合物的含量提升至7%，令其與石料的黏合力更高，避免長期受壓導致「膠水」失效；同時還要選大小較平均的石料。就結果而言，新研究的「高改性瀝青」，成本雖貴約20%，冷卻需時更長，但其承壓能力較傳統瀝青多10倍。

雖然只是將聚合物含量提高4個百分比，但冷真強調試驗過程殊不簡單，「不要以為加多一點很簡單，瀝青和聚合物之間有相容性問題，比例不對反而會出現物料不能黏合。」他續指，不同產地的石料和瀝青之間又有匹配性問題，同樣的瀝青配方，與香港的花崗岩和外地的石料黏合，亦會產生不同的效果。

自2018年起於紅隧口部分行車道進行試驗，至今效果理想，路政署高級工程師黃兆棠希望新物料明年便可廣泛投入應用，「日後維修唔敢講一勞永逸，但都希望維持耐啲。」

紅隧是本港最繁忙的行車道路之一，由於常被巴士等大型車輛輾過，其瀝青路面損耗大，約3年就需要分批刨起重鋪表層。雖然每次刨鋪工程時間不長，但牽涉政府部門甚多，黃兆棠解釋由於刨舖涉及封路和噪音，每次工程前均需向警務處、運輸署和環保署申請。為免阻礙道路使用者，工程往往需要於晚上進行，剷起表層、鋪上瀝青、用壓路車壓實、冷卻4個工序，必需在6至8小時內完成，每次工程都殊不容易。

「行車路面除要耐用，其實還有一個訴求，就是希望行車更安靜」，黃兆棠透露，路政署正改良減低噪音的路面物料，希望維持其耐用的同時，減低汽車通過時的聲響，或將聲響吸走。

黃兆棠表示，如成功改良減噪物料，政府未來或可少建隔音屏，「部分車路計完數，可能就能通過環境評估要求，屆時隔音屏建矮點，甚至建少點也是可能。」

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記者：陳梓蔚