【立會新丁系列】朱國強：「教育界只得一派」籲回歸專業　「教局言論不代表真理」力爭不殺校

▲ 身兼教聯會副主席、小學校長朱國強當選教育界立法會議員，籲業界團結及回歸專業，他亦將建立機制諮詢業界意見。（黃建輝攝）

立法會功能組別教育界議席向來是教協囊中物，今屆當選的教聯會副主席朱國強形容，「教育界只得一個派別，就係團結、回歸專業。」他計劃建立機制，就不同教育議題諮詢業界意見，不論光譜的前綫教師意見都會聆聽，籲齊心為教育、學生努力。

本身是小學校長的他，上任後首要爭取中小學「不殺校」，即使教育局曾言倘學校收生不足便須「殺校」，朱國強說：「佢（教育局）咁講唔代表就係『真理』。」他又以早前學界辦南京大屠殺悼念活動為例，指教局急推指引令學校感到艱難，倡當局提供更多教材，更可以「種子學校」方式支援推展國安教育等。

教育界突圍 稱具認受性

有48年歷史的教協於8月宣布解散後，再無派人參選新一屆立法會，被視為「對家」的教聯會派出副主席鄧飛及朱國強，分別在選委會和教育界跑出，其中後者在「5人混戰」以10,641票勝出，拋離對手逾6,000票，惟教育界整體投票率只有27.9%，遠低過上屆的74.33%。

教聯會會長黃均瑜曾稱此屬新選舉制度下的歷史性勝利。朱國強當選後接受本報專訪時形容投票數字比上屆少，相信選民在新制度下需時適應及觀望，故很難將新、舊制比較，而自己在5人中得票最高，當選具有認受性，但仍要再努力爭取更多認受性。

他說︰「我覺得教育界只得一個派別，就係團結、回歸專業，『過去』都成為咗過去，我哋依家應該齊心去為教育、為學生努力，我會喺呢幾年非常努力爭取多啲人支持，同埋做好我呢個工作。」

朱國強表示，教聯會一直歡迎任何教師加入，他過去亦曾接觸不同光譜人士，舉例如曾任北區小學校長會主席、現任副主席；前年及去年擔任中學學位分配委員會委員；另曾任香港教師中心諮詢管理委員會委員約10年，負責教師身心健康活動及專業發展，翻查資料，該中心有逾30年歷史，2015年曾被審計署批評訪客人數偏低，每日僅約11人到訪，已於今年9月停運。



不論光譜 聆聽前綫意見

朱國強續稱，日後會建立機制，透過多元平台和方式、定期舉行活動及會議等，就不同教育議題收集業界意見，舉例指會接觸13名選委、各大教育團體等，「歡迎任何人交流」，也歡迎已解散的教協前成員，「總之係應該諮詢嘅人、前綫教師，我都會用心聆聽。」

他坦言較熟悉小學及幼稚園界別，需惡補大專學界及特殊教育等界別議題；而他上任後希望盡快落實多項政綱，包括穩定教育生態、爭取教育局不殺校，以及解決小學中層人手問題、幼稚園營運困難等。

對於教育局預告「無可避免有學校會因收生不足須停辦」，並帶頭殺官校，朱國強形容當局有「限制性思維」，「佢（教育局）咁講唔代表就係『真理』，我哋應該突破呢個『限制性信念』，係咪唔夠人就一定要殺、要縮呢？唔係㗎嘛，你仲有好多方法㗎嘛。」

倡以種子學校 推展國教

他以指其任教嶺英公立學校位處的北區為例，「全區有100班小一，若教育局以行政指令叩門階段每班減收1人，就可以救返1、2間學校，亦不涉任何資源問題，爭在教育局做唔做……太多方法可以考慮，都未諗就話要縮班殺校，我覺得係忽視咗我哋嘅意願。」

對於本月初有小學德育課播放南京大屠殺戰爭片段引起爭議，他認為學界已很配合教育局推展，惟預備時間過急，令教師授課感艱難、有壓力，認為教育局應收集更多意見，了解業界推展國安教育的困難，並提供更清晰指引和更多教材套選擇，倡以「種子學校」計劃方式分享經驗。

【立會新丁系列】朱國強初任小學校長曾歷殺校潮 推正向教育及打造「森林學校」招徠（詳情即看：【下一頁】）

【立會新丁系列】打鼓嶺學校近邊境 與立會「這麼近那麼遠」（詳情即看：【下一頁】）

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅