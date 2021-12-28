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【立會新丁系列】朱國強初任小學校長曾歷殺校潮　推正向教育及打造「森林學校」招徠

社會 00:00 2021/12/28

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朱國強早年到任嶺英正值殺校潮，同時面對學生嚴重行為問題，笑言教師上課也處於「作戰狀態」。（黃建輝攝）

打鼓嶺嶺英公立學校內有「生態河」及蝴蝶園等設施，以及由學生組成「博物調查隊」上山學習野外求生等；校長朱國強當選新一屆立法會教育界議員，盼爭取穩定教育生態、主張「不殺校」，他早於12年前到任所屬學校時亦曾親歷「殺校潮」，其後積極推展正向教育、發展成為特色「森林學校」，備受家長歡迎，即使現時正值移民潮、跨境生通關無期，明年料可繼續開足3班小一。

生態河蝴蝶園　家長歡迎

朱國強曾任教多間小學，12年前到任嶺英時，正經歷北區殺校潮，「打鼓嶺6間小學殺淨嶺英1間。」他說該校當時仍未劃出禁區範圍，校方當時要到禁區外及內地幼稚園招生，但首兩年均只收到11名學生，未達13人門檻，最終靠改善教學質素扭轉收生弱勢。

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他憶述起初學生行為問題嚴重，「頭3個月已經要報警拉學生」，教師上課處於「作戰狀態」，他遂積極推廣正面文化，短時間即見成效，首年下學期學生記過數目即大減至近乎零，第2、3年學校已取得卓越關愛校園獎及和諧校園獎，教育局外評「學生支援」項目大部分亦取得「優異」成績。

【立會新丁系列】朱國強：「教育界只得一派」籲回歸專業　「教局言論不代表真理」力爭不殺校（詳情即看：【下一頁】

【立會新丁系列】打鼓嶺學校近邊境　與立會「這麼近那麼遠」（詳情即看：【下一頁】

他數年前善用村校自然環境優勢，申請環保基金59萬元資助推展「森林學校計劃」，建設生態河及蝴蝶園，教學生及公眾生物多樣性，並連結至部分課程，以「森林課程」教學生保育，課外活動設「博物調查隊」，安排學生上山裝攝錄機拍攝野生動物活動，並會教學生野外求生技能等。

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記者：馮琪雅

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