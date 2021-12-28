【立會新丁系列】打鼓嶺學校前往立法會需1小時車程　朱國強有信心兼顧料仍可「日日返學」

▲ 朱國強任教小學位於打鼓嶺，笑言或成為新一屆立法會議員中，工作地點距離立法會最遠的一人。（黃建輝攝）

候任教育界立法會議員朱國強現年48歲，身兼北區小學校長及教聯會副主席，他表示特別關注北部都會區發展，進入議會後有意加入相關委員會，就區內教育發展提出意見。

關注北部都會區教育發展議題

朱國強是北區打鼓嶺嶺英公立學校校長，鄰近內地邊境，前往金鐘立法會車程最快也約需1小時，他笑言或成新一屆立法會議員中，工作場所距離立法會最遠的一人，日後「可能要選擇退出某啲會」，但他稱其學校發展已上軌道，工作具彈性，過去多年亦抽出不少時間服務教育界，故有信心能兼顧學校及議會工作，相信未來仍然可以「日日返學」，對學校工作影響不大。

與鄧飛分工合作 會有獨立思考

他續稱，會與當選立法會選委會界別的教聯會副主席鄧飛分工合作，參與立法會工作，至於兩人屆時會否如部分政黨般就某些政治議題捆綁投票，他指二人是「獨立嘅人、有獨立思考」，但估計二人方向不會有太大衝突，強調會就每個決定作充分溝通，並希望廣泛諮詢業界意見。

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記者：馮琪雅