【疫下結業】健身中心Goji Studios宣布周二開始全線結業　安排客戶過渡舒適堡

健身中心Goji Studios27日晚上在社交網站專頁貼上「有關Goji Studios全線結業及客戶過渡Physical舒適堡之安排聲明」，指與多位業主洽談租約未能達成共識，決定由12月28日(周二)起，旗下總共4間健身中心將全線結業，根據資料4間健身中心分別位於九龍灣、旺角、灣仔及中環。

為了安頓會員剩餘之會籍及私人教練課程等服務，Goji Studios稱已獲Physical舒適堡提供客戶過渡安排，但要稍後才通知會員有關安排。

Goji Studios聲明如下：

疫情下百業蕭條，不少行業均大受影響。隨着去年政府收緊限聚令，眾多行業被限制營業，健身中心亦被強制要求關閉數月，在無法經營的情況下，再加上市場不現實的租金，大大加重了健身中心的營運負擔。過去數月，本公司與多位業主一直緊密磋商，洽談有關租約安排，可惜最後仍未能達成共識。 而為了繼續向會員提供服務，本公司已盡力多番融資，但仍未能力挽狂瀾，最後只能無奈地作出沉重的決定，由2021年12月28日起本公司旗下總共 4 間健身中心將全線結業。



為了妥善安頓所有會員剩餘之會籍及私人教練課程等服務，本公司慶幸Physical舒適堡樂意提供客戶過渡安排。Physical舒適堡屹立香港35年，為香港歷史最悠久及最具經驗的大型連鎖健身瑜伽中心，至今擁有20間分店，遍佈全港各區。有了他們的支持，必能為受影響的會員繼續提供優質而全面的健身服務。有關客戶過渡安排，本公司稍後會通知會員有關事宜。



Goji Studios自2017年成立以來一直陪伴大家，竭誠地照顧大家身心靈健康，惟疫情反覆，在難以預測市場狀況的情況下，只能作出這艱難的決定。在此，我們再次由衷地感謝每一位會員、同事及合作夥伴一直以來的鼓勵和支持。

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責任編輯 李志強