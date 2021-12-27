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【勁爆頒獎禮】MIRROR奪多個大獎成大贏家　炎明熹姚焯菲跟楊樂文平分新人獎

娛樂 23:53 2021/12/27

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

MIRROR《BOSS》奪獎。

《新城勁爆頒獎禮2021》於今天晚上（27日）於香港會議展覽中心舉行，頒發本年度首張樂壇成績表。當中人氣男團MIRROR成大贏家，勇奪多個大獎，至於《聲夢傳奇》的炎明熹、姚焯菲都獲新人獎。

《勁爆頒獎禮2021》今年又以概念式音樂劇《唱吧！我們的歌！》環節穿木插，由關嘉敏、陳善渝、葉泓聲及鄧禮迪演出，表達將香港新一代音樂DNA持續爆發的故事。參與音樂劇的歌手包括：C AllStar、鄭欣宜、胡鴻鈞、泳兒、施匡翹、炎明熹、林家謙、ANSONBEAN及MIRROR（按出場序），並邀請到夏韶聲作特別演出。

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MIRROR由團隊至成員今晚拿下多個獎項，包括MIRROR《BOSS》摘「勁爆歌曲」、呂爵安摘「 勁爆我撐新人 」、姜濤摘「勁爆我撐歌手」，江𤒹生、盧瀚霆、陳卓賢分別得「勁爆人氣偶像」。

而「勁爆組合」分別由C AllStar、ERROR、MIRROR分別獲得。

【MIRROR成員】揚威海外獲封國際突破之星　姜濤被《Variety》譽為香港20年來最耀眼新星

最新影片：姚子羚訪問

正在開演唱會的張敬軒就獲「勁爆年度歌手」以及《俏朗君》摘「勁爆播放指數歌曲 」；許廷鏗亦大豐收，連摘「勁爆演繹大獎」及以《佛系人生》得「勁爆歌曲」。

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另外，另一組新人獎大熱的炎明熹及姚焯菲，則各得「勁爆新人」，同時獲此獎還有力臻、ANSONBEAN 、楊樂文及麗英@小薯茄。相對起來，Gigi及Chantal未算很突出。

同時，據知原定《勁爆》會在ViuTV同步直播，但現時改作轉播，日期待定，故兩位《聲夢》學員在ViuTV亮相，暫時仍未可看到。

撰文 : TOPick柴犬出動

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