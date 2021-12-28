【新冠肺炎】2名美國返港本地機組人員初步確診　皆從社區檢測中心驗出陽性

▲ 2名美國返港本地機組人員初步確診，皆從社區檢測中心驗出陽性。政府27日晚已將其中一人居住的大廈（石塘咀南里1號南里壹號）圍封強檢。梁榮偉攝

衞生署衞生防護中心深夜宣布，正調查兩宗新冠肺炎初步確診輸入個案，涉及兩名本地機組人員，皆從美國返港後在社區檢疫中心驗出陽性，其中一人已接種三劑疫苗。

首宗個案涉及一名45歲男病人，居於石塘咀南里1號南里壹號。他於12月21日經航班CX844前往美國，離港前於12月17日進行的新冠病毒檢測結果呈陰性。他從美國經航班CX841於12月23日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性，但他在12月26日於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈初步陽性，同日開始出現頭痛、流鼻水和咳嗽等病徵，Ct值約16-22，即病毒量高，變異病毒株檢測結果待定。

根據病人提供的資料，他接受醫學監察期間，除曾短暫在社區購買食物及前往社區檢測中心抽取樣本進行檢測外，其餘時間皆逗留在家。他曾於5月3日和5月24日於香港接種兩劑復必泰疫苗，並於12月13日於香港接種一劑科興疫苗，即已完成第三針接種。他於潛伏期內大部分時間在港，為審慎起見，政府27日晚已將病人於香港居住的大廈（石塘咀南里1號南里壹號）作出限制與檢測宣告。同時，他於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

第二宗個案涉及一名46歲男病人，居於愉景灣蘅峯曦欣閣。他於12月23日經航班CX840前往美國，離港前於12月19、20及22日進行的新冠病毒檢測結果呈陰性。他從美國經航班CX843於12月25日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性，27日於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈初步陽性。他沒有病徵，Ct值約31-33(即病毒量低)，變異病毒株檢測結果待定。他曾於6月11日及7月2日於香港接種兩劑復必泰疫苗。案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，個案於潛伏期在港曾居住或到訪的地點會納入強制檢測公告。

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責任編輯 李志強