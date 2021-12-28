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【封區檢測】石塘咀南里壹號約80名居民接受檢測　無發現確診個案

社會 09:09 2021/12/28

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截至今日凌晨二時，約80名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。（梁偉榮攝）

衞生署衞生防護中心深夜（28日）宣布，正調查兩宗新冠肺炎初步確診輸入個案，涉及兩名本地機組人員，皆從美國返港後在社區檢疫中心驗出陽性，其中一人已接種三劑疫苗。首宗個案涉及一名45歲男病人，居於石塘咀南里1號南里壹號，昨晚（27日）已將病人於香港居住的大廈（石塘咀南里1號南里壹號）作出限制與檢測宣告（詳情即看【下一頁】）。

政府昨晚於受限區域內設立臨時採樣站，截至今日凌晨２時，約80名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。另外，在「受限區域」內派員到訪約90戶，當中約35戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐

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