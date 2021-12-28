【新冠肺炎】44歲機組人員初步確診　曾到訪又一城食肆及蘋果專門店

▲ 衞生署及醫院管理局今日舉行簡報會。（資料圖片）

新冠肺炎新型變種病毒Omicron蔓延。衞生署及醫院管理局今日（28日）舉行簡報會，由衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生出席。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日新增14宗初步確診個案，其中涉及一名44歲機組人員，住屯門嘉悅半島1座。他在12月25日坐CX2807貨機抵港，與個案12609是朋友關係，於25日個案12609曾到他家中午膳。張竹君指，當局知道個案12609為初步陽性個案時，便已將他送往竹篙灣檢疫中心。

他在12月22日坐CX2806去芝加哥，在商務倉工作。他在22至23日曾於芝加哥一間酒店居住，25日坐CX2807貨機與其他機組人員一同到港。他於27日曾在早上11時許搭巴士60X到太子地鐵站，經地鐵轉乘到訪又一城蘋果專門店，並在該商場餐廳望月樓與家人用膳。其後同日下午4時許，他乘搭地鐵到石塘咀檢測中心做檢測，並坐巴士961回家。

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記者：黃穎津