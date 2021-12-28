【強制檢測】24個指明地點納強檢範圍　包括將軍澳及九龍灣多間食肆

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政府本月27日就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處24個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

A. 非本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在12月8日至12月26日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12 月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界將軍澳唐德街3號香港 九龍東皇冠假日酒店

2. 任何在12月8日至12月26日期間曾身處以下超過一小時的人士（包括但不 限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

九龍九龍灣展貿徑1號九龍 灣國際展貿中心9樓愛立信（中國）有限公司

3. 任何在12月11日下午3時至下午5時或12月18日下午2時至下午4 時期間曾身處以下的 人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日 或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場2樓070-072號鋪韓樂

4. 任何在12月17日下午6時至下午7時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士 若在2021年12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

新界將軍澳唐明街 2號 TKO Spot 2樓205A 號鋪101台式休閒餐廳

5. 任何在12月17日上午9時至上午10時期間曾乘搭任何以下的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及乘客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告 的規定。

由德福廣場開出 往九龍灣國際展貿中心的免費穿梭巴士

6. 任何在12月10日中午12時至下午2時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

九龍九龍灣宏照 道38號 MegaBox12樓23-25號鋪 Ruby Tuesday

7. 任何在12月16日中午12時至下午2時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍九龍灣偉業 街33號德福廣場1期2樓F2號鋪利苑

8. 任何在12月19日下午1時至下午4時期間曾身處以下的 人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日 或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界大嶼山赤鱲角 暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102，8T005A及8T005號鋪麥當勞

B. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在12月8日至12月26日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日 期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍大角咀海庭道18號柏 景灣7座

2. 任何在12月20日下午6時至下午9時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

九龍大角咀海泓道 1號奧海城3期地下G19-21號鋪家上海

3. 任何在12月20日下午3時至下午6時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日 至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍觀塘康寧道11 號冠天閣1樓及2樓大家樂

4. 任何在12月20日下午1時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告 的規定。

九龍觀塘開源道68 號觀塘廣場2樓2-41號鋪愛美詩護膚中心

5. 任何在12月19日下午8時至下午10時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

北角英皇道238號 康澤花園地下 B2及 B3號鋪麥當勞

6. 任何在12月19日下午5時至下午8時期間曾身處以下人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月 24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

太古太古城道18號 太古城中心5樓506號鋪翰騰閣

7. 任何在12月11日中午12時至下午3時、12月12日中午12時至下 午3時、12月18日中午12時至下午3時或12月19日下午1時至下 午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月 28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行 檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍大角咀海庭道18號奧海城2期商場 UG01號鋪利寶閣

8. 任何在12月15日中午12時至下午2時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於年12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍太子弼街47 號地鋪金華冰廳

9. 任何在12月14日下午4時至下午6時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若 在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

九龍大角咀海庭道 18號奧海城2期 UG 樓 UG03號鋪 Five Guys

10.任何在12月12日下午6時至下午9時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於年12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間 已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

天后電器道54號亨 環‧天后

11.任何在12月10日下午5時至下午6時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍大角咀海庭路 2號海富商場地下16號鋪 DC甜品屋

12.任何在12月8日至12月26日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若12月24日至12月26日 期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大潭大潭水塘道88號陽明 山莊17座

13.任何在12月16日下午11時至12月17日凌晨0時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月 26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口 寰宇堂頭等貴賓室

14.任何在12月15日下午4時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於2021年12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

中環威靈頓街14 - 24號威靈頓公爵大廈1樓 Hair Corner

15.任何在12月12日下午5時至下午7時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月24日至12月 26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

跑馬地景光街21號 地下正斗粥麵專家

16.任何在12月8日至12月15日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪 客），須於2021年12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月24日 至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

跑馬地藍塘道165號法國國際學校

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責任編輯：余思嵐