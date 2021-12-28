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【強制檢測】24個指明地點納強檢範圍　包括將軍澳及九龍灣多間食肆

社會 09:55 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

政府本月27日就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處24個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

A. 非本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在12月8日至12月26日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12 月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 新界將軍澳唐德街3號香港 九龍東皇冠假日酒店

2. 任何在12月8日至12月26日期間曾身處以下超過一小時的人士（包括但不 限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

  • 九龍九龍灣展貿徑1號九龍 灣國際展貿中心9樓愛立信（中國）有限公司

3. 任何在12月11日下午3時至下午5時或12月18日下午2時至下午4 時期間曾身處以下的 人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日 或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場2樓070-072號鋪韓樂

4. 任何在12月17日下午6時至下午7時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士 若在2021年12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

  • 新界將軍澳唐明街 2號 TKO Spot 2樓205A 號鋪101台式休閒餐廳

5. 任何在12月17日上午9時至上午10時期間曾乘搭任何以下的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及乘客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告 的規定。

  • 由德福廣場開出 往九龍灣國際展貿中心的免費穿梭巴士

6. 任何在12月10日中午12時至下午2時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

  • 九龍九龍灣宏照 道38號 MegaBox12樓23-25號鋪 Ruby Tuesday

7. 任何在12月16日中午12時至下午2時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍九龍灣偉業 街33號德福廣場1期2樓F2號鋪利苑

8. 任何在12月19日下午1時至下午4時期間曾身處以下的 人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日 或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 新界大嶼山赤鱲角 暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102，8T005A及8T005號鋪麥當勞

B. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在12月8日至12月26日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日 期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍大角咀海庭道18號柏 景灣7座

2. 任何在12月20日下午6時至下午9時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

  • 九龍大角咀海泓道 1號奧海城3期地下G19-21號鋪家上海

3. 任何在12月20日下午3時至下午6時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日 至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍觀塘康寧道11 號冠天閣1樓及2樓大家樂

4. 任何在12月20日下午1時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告 的規定。

  • 九龍觀塘開源道68 號觀塘廣場2樓2-41號鋪愛美詩護膚中心

5. 任何在12月19日下午8時至下午10時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 北角英皇道238號 康澤花園地下 B2及 B3號鋪麥當勞

6. 任何在12月19日下午5時至下午8時期間曾身處以下人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月 24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 太古太古城道18號 太古城中心5樓506號鋪翰騰閣

7. 任何在12月11日中午12時至下午3時、12月12日中午12時至下 午3時、12月18日中午12時至下午3時或12月19日下午1時至下 午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月 28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行 檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍大角咀海庭道18號奧海城2期商場 UG01號鋪利寶閣

8. 任何在12月15日中午12時至下午2時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於年12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍太子弼街47 號地鋪金華冰廳

9. 任何在12月14日下午4時至下午6時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若 在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

  • 九龍大角咀海庭道 18號奧海城2期 UG 樓 UG03號鋪 Five Guys

10.任何在12月12日下午6時至下午9時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於年12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間 已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 天后電器道54號亨 環‧天后

11.任何在12月10日下午5時至下午6時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍大角咀海庭路 2號海富商場地下16號鋪 DC甜品屋

12.任何在12月8日至12月26日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若12月24日至12月26日 期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 大潭大潭水塘道88號陽明 山莊17座

13.任何在12月16日下午11時至12月17日凌晨0時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月 26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口 寰宇堂頭等貴賓室

14.任何在12月15日下午4時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於2021年12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

  • 中環威靈頓街14 - 24號威靈頓公爵大廈1樓 Hair Corner

15.任何在12月12日下午5時至下午7時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月24日至12月 26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 跑馬地景光街21號 地下正斗粥麵專家

16.任何在12月8日至12月15日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪 客），須於2021年12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月24日 至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 跑馬地藍塘道165號法國國際學校

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責任編輯：余思嵐

 

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