【疫苗護照】袁國勇籲明年3月前推疫苗護照　未打針不能上班上學

▲ 袁國勇籲明年3月前推疫苗護照，未打針不能上班上學。

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（28日）在報章撰文及於電台節目表示，唯一可以令本港向外國重開邊境就是推行疫苗護照，香港防疫必須反客為主，清零只是防守，推高接種率才是進攻。他認為政府需要盡快推出措施，若現在再不宣布實施疫苗護照，「真係太遲」。最好在明年3月前就需推出疫苗護照，若未打針不能上班上學，必定能推高接種率，有機會超過9成。

袁國勇以新加坡為例，自9月起重新開放邊境，即使當時接種率高達85%，但即現新一浪疫情、即「後疫苗浪」，高峰期每天逾3000病例及約15人死亡。故此，實施疫苗護照最佳時機會是在3月推行疫苗護照，5月可以實施打齊3針，至7月可與部分低風險地區通關，讓「後疫苗浪」死亡人數在夏天發生，屆時已經形成群體免疫，再加上病毒在夏天比較難生存，相信就算有Omincron病毒流入社區，醫管局都能夠應付。

袁國勇又指，香港人難以接受，奧地利強制打針的做法，以色列疫苗護照做法「最好」，如果不是已打針、曾染病、或做檢測，不能坐公共交通工具、到食肆等地方，若未打針不能上班上學，必定能推高接種率，當社會上有9成人以上完成接種，就可以準備與低風險地區通關。

袁國勇連同港大醫學院微生物學系名譽助理教授龍振邦、港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日以《反客為主建韌性 開放香港復常態》為題在報章撰文，指香港目前的防疫措施全屬防守，不能持久，久守必失，必須反客為主，清零只是防守，推高接種率才是進攻。

文章指疫苗通行證在較多地區採用，受廣泛接納及易於執行，旨在提高接種率、保護未接種者，並讓已接種者可盡早恢復正常生活，不過推行同時要提供誘因，例如放寬或取消大多數社交距離措施。他們又認為，待整體接種率接近九成，本港就具備條件邁向全面有序開放。本港可以根據風險向國際社會試行逐步開放，大幅縮短隔離時間，初期以公商務旅客為主，已接種疫苗的入境者應以抗體檢測確認疫苗接種紀錄，並於隔離的48小時內，3次核酸檢測呈陰性即可批准離開隔離設施。

文章指，時間需定於冬季前，並預算有最少兩個月「後疫苗浪」過渡期，即染疫者和死亡個案隨開關激增，但屬於復常前的必經階段，是無可避免。若果香港能達到新加坡相若的接種率，他們預計後疫苗浪死亡人數之量值應與新加坡接近，實際數字應在1,000左右或以上，而亡者亦會以未接種疫苗的長者為主。

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責任編輯：李榮忠