【MIRROR成員】盧瀚霆再有MV衝破千萬點擊　教主人氣強勁歌影視發展全理想

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今年在歌曲、電視劇以至電影都有亮眼表現，推出兩首個人歌曲外，又與隊友呂爵安（Edan）、姜濤為有份演出的劇集演繹合唱歌。

教主音樂方面獲國際獎項嘉許、成為Google 2021年熱門搜尋關鍵字的本地娛樂名人榜第一位，今年推出的個人單曲《不可愛教主》、《Megahit》同樣在音樂平台、影片平台有好成績，兩首歌曲的MV同樣超過一千萬點撃！

加上Anson Lo於港版《大叔的愛》飾演「阿牧」凌少牧一角相當「入屋」，令人氣急速上升。此外，教主進軍影壇，電影處男作《假冒女團》內即當男一，並票房理想。

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擁兩首千萬點撃MV

教主由出道至今一共推出了7首個人單曲，過往的歌曲MV也已經是過百萬點撃，今年兩首歌的MV就先後衝破一千萬點撃，實在值得高興。

教主於今年9月推出《Megahit》，短短推出3個月就有如此高的點擊，一眾「神徒」功不可沒之餘，最重要的是MV有教主勁舞連場、，伴隨「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 」做出「食鬼」手勢，又有鄭中基、鄭欣宜、「小薯茄」麗英、何啟華（Dee哥）座陣，自然就令人會一看再看，從MV感受教主的攝人魅力！

至於另一首千萬點擊的《大叔的愛》片尾曲《不可愛教主》MV中，就相當有突破，就是首次有女主角參與教主的MV。教主與陳漢娜（Hanna）唯美共舞，又大晒結實胸肌，向神徒派糖！

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「阿牧」大受歡迎

自去年的ViuTV劇集《男排女將》陳逸朗（Bobby）一角而為人了解到教主的演戲細胞，他今年於港版《大叔的愛》中的「阿牧」凌少牧就更加「入屋」，暖男的行為、田牧CP的互動也令人尖叫聲四起。

對於《大叔的愛》引發全城熱話，Anson Lo坦言感激觀眾支持，亦視劇集為演藝事業中的一個標誌：「我覺得《大叔的愛》是一個里程碑，看自《男排女將》後，自己有何不同改變。見到大家鍾意《大叔》、凌少牧，給了我好大信心。」在《大叔的愛》播出期間，粉絲也製作過不少相關應援物，也證明角色深受喜愛呢！

此外，教主的電影處男作《假冒女團》，暫列今年十大華語電影票房的第7位。

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教主奪國際獎項

教主早前憑《Megahit》在今屆韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA ）中奪得「最佳新人亞洲歌手（華語地區）」。

他在在IG留言：「這輩子也沒有想過，可以在MAMA頒獎禮上看見自己的名字，感激一直支持我的每一位，感恩每一次的演出和工作機會，希望有更多人能夠認識香港音樂，認識香港歌手，認識MIRROR，我會繼續努力，Thank you so much。」