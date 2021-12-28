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《不要忘記我愛你》最新海報曝光　 娜扎劉以豪咀戲連場超甜蜜

娛樂 11:04 2021/12/28

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娜扎、劉以豪合演電影《不要忘記我愛你》。

由黃真真執導，娜扎、劉以豪主演的電影《不要忘記我愛你》將於明年2月上映，電影公司發布最新「愛在身邊」版海報及4段影片，海報中娜扎和劉以豪在溫暖柔和的光影下甜蜜依偎，十分有愛。

另一條小劇場短片中，以豪更用手機為戲中女友娜扎影低不少靚相，更細心配備另一部手機放在背面，讓娜扎看到相片中的自己，相當細心。

導演黃真真在《不要忘記我愛你》探討了一個浪漫又獨特的命題，如何談一場「永不過期的戀愛」。

導演表示：「意在提醒大家，不論相愛多久，都不要忘記戀愛中的那些細節，不要忘記擁抱、不要忘記承諾、更不要忘記最初的那份心動，珍惜相愛的每一刻。」看來電影是真真向觀眾送上的一份甜蜜祝福。

至於男女主角亦分享片中這段特別的關係，娜扎表示：「星玥是個很有勇氣的女孩，遇到真愛時，她會選擇奮不顧身地去抓住，堅定到底。」劉以豪則直言：「希望電影能讓大家感受到愛是生活中最重要的事情。」

導演黃真真。

娜扎拍親吻戲害羞

娜扎和劉以豪在戲中的演出被指「甜度滿分」，原來在戲外的互動同樣十分有愛。

其中，是日曝光的影片中，二人在拍攝一場親吻戲時，娜扎緊張不已，而細心的以豪留意到娜扎的心情之後，立刻給了她一個溫暖的擁抱，還在耳邊輕聲安慰，不僅幫助娜扎放鬆情緒，也在開拍前更好地進入了情境，可見以豪真人也是一個大暖男，用心帶動對手入戲。

這場戲結束後，娜扎回看Playback時害羞到滿臉通紅，還試圖用喝水來掩蓋羞澀。

身旁的黃真真導演也全程「心心眼」，還給娜扎提出了場外建議：「你讓以豪來引導你，這樣會更好看。」

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