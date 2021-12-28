【天氣預測】未來數日冬季季候風緩和　周五除夕日間氣溫升至20度

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲，短暫時間有陽光。（資料圖片）

天文台今日（28日）表示，受強烈冬季季候風影響，寒冷天氣警告仍然生效，早上大部分地區氣溫介乎10至11度，現時吹著較大的北至東北風，預計有一兩陣雨，受高空擾動影響，廣東沿岸地區均有少許雨影響本港，有薄薄雲層覆蓋，所以料今日天氣大致多雲，初時有一兩陣雨，短暫時間有陽光。預計未來數日冬季季候風稍緩和，雲量減少，日間氣溫稍回升，有陽光及乾燥。

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天文台預測今日本港地區大致多雲，短暫時間有陽光，吹和緩至清勁北至東北風。展望未來數日天晴乾燥，日間氣溫稍為回升，但早晚仍然清涼。隨著華南沿岸天色好轉，本周中後期該區日間氣溫稍為回升，但早晚仍然清涼。預料受偏東氣流影響，下周初廣東沿岸雲量較多，有一兩陣雨。

根據天文台9天天氣預報，明天早晚部分時間多雲及清涼，日間大致天晴及乾燥，日間氣溫稍回升至19度。周五為除夕，料天晴乾燥，早晚清涼，在下午1時至4時，大部分地區氣溫升至20度，其中天水圍及青衣有21度。周六為元旦日，大致天晴及乾燥，早晚清涼。

▲ 未來9天天氣預報。（天文台截圖）

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責任編輯：余思嵐