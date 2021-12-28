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【新冠肺炎】兩機師美國返港初步確診　衞生防護中心下午疫情記者會交代

社會 14:46 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

（資料圖片）

本港Omicron新冠變種病毒感染趨增，衞生防護中心昨晚(27日)深夜公布兩宗新冠肺炎初步確診輸入個案，涉及兩名本地機組人員，皆從美國返港後在社區檢疫中心驗出陽性，其中一人已接種三劑疫苗。詳情請見【下一頁

衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君，及醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日(28日)下午4時半舉行疫情記者會交代。

袁國勇籲明年3月前推疫苗護照，未打針不能上班上學。詳情即看【下一頁】

石塘咀南里壹號約80名居民接受檢測，無發現確診個案。詳情即看【下一頁】

2名美國返港本地機組人員初步確診，皆從社區檢測中心驗出陽性。詳情即看【下一頁】

【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士　醫生：有徵狀與鼻敏感相似：

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責任編輯：陳正怡

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