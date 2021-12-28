【貪玩惹禍】零下16℃貪玩舔鐵杆黏住舌頭　大學生玩出禍一扯痛失半截舌皮

▲ 內地一名大學生好奇心下在嚴寒中舔鐵欄杆，結果玩出禍。

寒流來襲，內地一名大學生日前出於好奇心，實測在戶外攝氏零下16度用舌頭舔鐵欄杆，結果舌頭被牢牢黏在杆上。他在情急下硬扯，導致半截舌皮被扯掉，引起網民熱烈議論。

據內地媒體《錢江晚報》報道，浙江金華一名張姓男大學生今年9月前往東北讀大學。在好奇心驅使下，他在17日晚間攝氏零下16度的嚴寒裡，實測用舌頭舔戶外的欄杆，看看是否會拔不下來，整個過程並由另一名趙姓同學拍下：

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然而，就在舌頭碰到欄杆幾秒後，他發現自己的舌頭「真的扯不下來」，感覺舌頭快斷掉，在他身旁的同學驚覺情況不對，就有人提議去寢室拿熱水來救他，但他擔心遇到其他熟人會很丟臉，於是狠心扯下舌頭，瞬間血腥味充斥口腔，而他的舌皮就直接黏在欄杆上。

所幸他在就醫後並無大礙，只需服用治療口腔潰瘍的藥，而飲食上必須清淡一點，以免刺激傷口。事件亦引起網民議論紛紛，點擊睇留言：

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負責拍攝的趙同學事後表示，自己以前看過狗的舌頭被黏住，不斷發出哀號聲，因此曾努力阻止受傷的張同學做這件事。想不到對方還是嘗試了，而張同學也是他親眼看到「第一個伸舌頭舔欄杆的人」，至於那半截舌皮，至今仍黏在欄杆上。

張同學事後將這段影片傳送給父母觀看，雖然被罵了一頓，他仍然認為這是他「學生時代值得紀念的時刻之一」。但他也表示，以後不會再嘗試舔欄杆，又警誡大家：「舔欄杆有風險，千萬別嘗試。」

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責任編輯：羅嘉欣